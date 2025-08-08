El ministro de justicia de Dinamarca declara que la mensajería cifrada no es un derecho fundamental [eng]

En el corazón de Copenhague, donde las políticas progresistas a menudo chocan con los gigantes tecnológicos mundiales, el ministro de Justicia de Dinamarca, Peter Hummelgaard, ha desatado una tormenta con su reciente declaración en contra de las comunicaciones cifradas. Durante una rueda de prensa vinculada a los debates en curso de la UE sobre seguridad digital, Hummelgaard afirmó que la sociedad debe abandonar la «percepción totalmente errónea» de que la mensajería cifrada es una libertad civil fundamental
| etiquetas: ministro , dinamarca , cifrado , derechos , privacidad
Veo que no te preocupa que alguien mire las comunicaciones con tu banco.
Igual que no es un derecho fundamental que tus llamadas de teléfono estén cifradas o que tus cartas pasen por la máquina enigma.
El secreto de las comunicaciones no radica en su cifrado, sino en el hecho de que nadie puede acceder a ellas sin autorización y supervisión judicial.
#7 Vaya tontería de comentario.
#8 Nadie. ¿En serio hay que explicarlo?
#15 ¿Y quien ha dicho que no?
#21 Es que nadie lo ha prohibido.
En correos sería como si las cartas fueran sin sobre y cualquier trabajador de correos podría leer el contenido.
es.euronews.com/next/2025/08/08/dinamarca-aboga-por-un-controvertido-c
Otro ministro de su cuerda Grande-Marlaska hacia exactamente las mismas afirmaciones:
Es “imperativo” que las autoridades tengan “acceso a los datos” y que “es igualmente imperativo” que puedan “analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen”.
Ah, joder, que le he movido la portería...