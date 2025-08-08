edición general
El ministro de justicia de Dinamarca declara que la mensajería cifrada no es un derecho fundamental [eng]

En el corazón de Copenhague, donde las políticas progresistas a menudo chocan con los gigantes tecnológicos mundiales, el ministro de Justicia de Dinamarca, Peter Hummelgaard, ha desatado una tormenta con su reciente declaración en contra de las comunicaciones cifradas. Durante una rueda de prensa vinculada a los debates en curso de la UE sobre seguridad digital, Hummelgaard afirmó que la sociedad debe abandonar la «percepción totalmente errónea» de que la mensajería cifrada es una libertad civil fundamental

#1 Vactor20
Pues nada, vamos a entrar en su puta casa le vamos a poner cámaras en todas la habitaciones y hasta el ojete y luego que me venga con el cuento de que si la privacidad no es derecho fundamental
#3 eipoc
#1 Se refiere a la de los pobres, que todo hay que decirlo.
#14 gutt *
#3 venía a decir lo mismo. Es un derecho fundamental para ricos y poderosos (incluye a los políticos)
#9 mancebador
#1 Pedazo de falacia de hombre de paja.
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#9

Veo que no te preocupa que alguien mire las comunicaciones con tu banco.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Lo que es una libertad fundamental es el secreto de las comunicaciones pero para el caso son equivalentes
#12 mancebador *
#2 No. No son equivalentes.
Igual que no es un derecho fundamental que tus llamadas de teléfono estén cifradas o que tus cartas pasen por la máquina enigma.
El secreto de las comunicaciones no radica en su cifrado, sino en el hecho de que nadie puede acceder a ellas sin autorización y supervisión judicial.

#7 Vaya tontería de comentario.

#8 Nadie. ¿En serio hay que explicarlo?
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#12 pues si quieres cifrarlas estás en tu derecho ya que no te las deben interceptar si no es por orden judicial. Ahí veo algún tipo de equivalencia
#16 mancebador *
#11 Otro que no entiende en que consiste el derecho de la privacidad de las comunicaciones.

#15 ¿Y quien ha dicho que no?
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo *
#16 el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones implica la libertad de cifrar los mensajes.
Gry #20 Gry
#12 Van a necesitar un montón de.ordenes judiciales para escanear todas las conversaciones en búsqueda de contenido delictivo.
#22 mancebador
#20 No funciona así.

#21 Es que nadie lo ha prohibido.
#21 soberao
#12 La comunicación entre ordenadores Unix se puede hacer con ssh que es comunicación cifrada, si prohiben esto no habrá gestión remota segura porque Internet pasa por ordenadores de terceros que no controlas hasta que los mensajes llegan a su destinatario.
En correos sería como si las cartas fueran sin sobre y cualquier trabajador de correos podría leer el contenido.
Torrezzno #6 Torrezzno
Recordemos que Dinamarca ostenta la presidencia del consejo de la Unión Europea y son los impulsores de Chat Control:

es.euronews.com/next/2025/08/08/dinamarca-aboga-por-un-controvertido-c

Otro ministro de su cuerda Grande-Marlaska hacia exactamente las mismas afirmaciones:

Es “imperativo” que las autoridades tengan “acceso a los datos” y que “es igualmente imperativo” que puedan “analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen”.
skaworld #7 skaworld
Entiendo que entonces, cuando vulneren la seguridad del departamento de estado Danes tampoco se estara vulnerando ninguna ley no?
javibaz #17 javibaz
#7 ya lo hicieron y se quejaron mucho.
Gry #8 Gry
¿Entonces si utilizo cifrado en mi correo postal quien comete el delito, Correos o yo? ?(
Dene #11 Dene
La privacidad de las comunicaciones es un derecho reconocido en muchos textos... Si es necesario cifrar para garantizar esa privacidad, entonces ES un derecho
Feindesland #18 Feindesland
Puto gilipollas... El secreto delas comunicaciones, ¿qué es?

Ah, joder, que le he movido la portería...

:palm:

:wall:
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Europa allanando el terreno para eliminar disidentes.
#10 hrundil
Pero esto no era por los niños?
#4 txepel
La intimidad del cajón de las braguitas de la mujer del ministro tampoco.
