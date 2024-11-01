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El ministro israelí Ze'ev Elkin califica la guerra contra Irán de «una enorme bendición para Israel». [eng]

El ministro israelí Ze'ev Elkin califica la guerra contra Irán de «una enorme bendición para Israel». [eng]

"El debate no debería centrarse en cuándo terminará (la guerra), sino en cómo vamos a prolongar y agravar el daño causado", declaró Zeev Elkin, miembro del partido de derecha Likud del primer ministro Netanyahu. "Cada día de la campaña es una inmensa bendición para el Estado de Israel", añadió Elkin en una intervención por la radio militar. Elkin también forma parte del gabinete de seguridad, encargado de aprobar las operaciones militares a gran escala. El jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que no existía un plazo de fin

| etiquetas: geopolítica , guerra , derechos , información , protección
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7 comentarios
13 3 0 K 173 actualidad
pitercio #1 pitercio
Así que con Netanyahu fiambre, este es el vivo al mando.
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Asimismov #3 Asimismov
Irán bendice cada día a lsrael con varias olas de misiles, esperemos que aguanten esas bendiciones durante mucho tiempo.
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alehopio #5 alehopio
Según declaraciones de responsables militares israelíes y estadounidenses, hasta ahora se ha destruido el 320% de los lanzamisiles iraníes. Sin embargo, Irán sigue lanzando misiles a un ritmo elevado.

¡Ahora, el enemigo pretende destruir hasta el 500% de ellos!

¡Un logro sin precedentes para el ejército estadounidense!

x.com/mb_ghalibaf/status/2034583497214726583
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Gry #6 Gry
Que conviertan la guerra en indefinida y así será también una enorme bendición para todo el planeta por la caída del consumo de petróleo.
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Dene #4 Dene
Se comenta solo...
El mundo sería mejor sin el..
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#7 CrudaVerdad
Estas bendiciones son pagadas por los pagafantas de ciudadanos promedio de USA que con una sonrisa prefieren renunciar a tener un buen sistema de salud, infraestructuras restauradas, matrículas económicas y asistencias sociales antes de dejar al pueblo elegido por diosito lindo a su suerte (así empecemos todas las guerras).
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menéame