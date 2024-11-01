El ministro israelí Ze'ev Elkin califica la guerra contra Irán de «una enorme bendición para Israel». [eng]

"El debate no debería centrarse en cuándo terminará (la guerra), sino en cómo vamos a prolongar y agravar el daño causado", declaró Zeev Elkin, miembro del partido de derecha Likud del primer ministro Netanyahu. "Cada día de la campaña es una inmensa bendición para el Estado de Israel", añadió Elkin en una intervención por la radio militar. Elkin también forma parte del gabinete de seguridad, encargado de aprobar las operaciones militares a gran escala. El jueves, el secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que no existía un plazo de fin