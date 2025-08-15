El ministro israelí Itamar ben Gvir amenaza en su celda al líder palestino Marwan Barghouti

El ministro israelí de extrema derecha Itamar ben Gvir ha difundido este viernes en las redes sociales un vídeo en el que amenaza al líder palestino Marwan Barghouti, encarcelado desde 2002, en el interior de su celda. «No venceréis. Borraremos a cualquiera que dañe al pueblo de Israel, a cualquiera que mate a niños, a cualquiera que mate a mujeres», grita Ben Gvir en hebreo a Barghouti, que aparece muy desmejorado como consecuencia de las condiciones de vida en las cárceles sionistas.
| etiquetas: itamar ben gvir , marwan barghouti , ministro israelí amenaza