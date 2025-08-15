edición general
El ministro israelí Itamar ben Gvir amenaza en su celda al líder palestino Marwan Barghouti

El ministro israelí Itamar ben Gvir amenaza en su celda al líder palestino Marwan Barghouti

El ministro israelí de extrema derecha Itamar ben Gvir ha difundido este viernes en las redes sociales un vídeo en el que amenaza al líder palestino Marwan Barghouti, encarcelado desde 2002, en el interior de su celda. «No venceréis. Borraremos a cualquiera que dañe al pueblo de Israel, a cualquiera que mate a niños, a cualquiera que mate a mujeres», grita Ben Gvir en hebreo a Barghouti, que aparece muy desmejorado como consecuencia de las condiciones de vida en las cárceles sionistas.

#1 Contubernio
El sadismo expresado sin rubor, públicamente, y con la inestimable colaboración de todos los países OTAN, España incluida.
#2 UNX
Principio de transposición aplicado en su máximo esplendor, la extrema derecha es una experta en eso.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Cobardes. Otro adjetivo a añadir a la larga lista que califica a estas alimañas.
#4 Kuruñes3.0
Que heroico.
