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Ministro israelí exige “disculpas” a canciller alemán Merz por advertir sobre anexión de Cisjordania

Ministro israelí exige “disculpas” a canciller alemán Merz por advertir sobre anexión de Cisjordania

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que el canciller alemán Friedrich Merz debería “inclinar la cabeza y pedir disculpas mil veces”, luego de que el líder europeo alertara que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania”.

| etiquetas: israel , ocupación , cisjordania , merz , bezalel smotrich , alemania
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 HangTheRich
Ahora va el arrastrado de Merz a lamer los escrotos que hagan falta
9 K 125
rogerius #3 rogerius
#1 Diría que la posición de "Israel" es cada vez más insostenible.
2 K 37
poyeur #8 poyeur
#1 Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo {0x1f609}
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Lo de no anexionarse Cisjordania es otra opción acorde al derecho internacional.

Y ya para hacer la gracia completa, el tema colonos…
2 K 50
#10 ManTK
#2 la anexan a trozos.
0 K 9
pitercio #5 pitercio
- ¿Y vas a tragar Merz?
- La duda ofende.
2 K 38
Bhuvaya #11 Bhuvaya
Yo creo que estos criminales están forzando que todo el mundo les odie para activar algún tipo de ritual de la edad del bronce.
2 K 30
#4 MenéameApesta
Merz, canciller de BlackRock y Alemania.
Muy apurados se tienen que ver en las encuestas para decir cosas que nunca van a secundar con acciones.
1 K 20
cfsr86 #6 cfsr86 *
Pero esta gente... que se ha creído, que puede amenazar a todo el mundo cada dos horas? DEBEN DESAPARECER
1 K 16
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Creo que no conoces mucho a los alemanes.
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#9 alhambre
#7 Yo me pongo imaginativo. Los alemanes, que van de genocidio en genocidio, podrían incluso ofenderse por estas humillantes exigencias sionistas y genocidarles de vuelta, regresando a la casilla de salida un siglo después.
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#12 carraxe
#9 Los nazis no estaban a sueldo de nadie, eran unos tarados autónomos. La mayor parte de los representantes políticos alemanes son sionistas porque están a sueldo del sionismo, así que no harían jamás eso que dices
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menéame