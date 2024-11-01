Ministro israelí exige “disculpas” a canciller alemán Merz por advertir sobre anexión de Cisjordania

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que el canciller alemán Friedrich Merz debería “inclinar la cabeza y pedir disculpas mil veces”, luego de que el líder europeo alertara que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania”.
| etiquetas: israel , ocupación , cisjordania , merz , bezalel smotrich , alemania
Y ya para hacer la gracia completa, el tema colonos…
- La duda ofende.
Muy apurados se tienen que ver en las encuestas para decir cosas que nunca van a secundar con acciones.