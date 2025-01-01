El ministro israelí de Defensa aprueba el plan militar para conquistar la ciudad de Gaza y moviliza a más de 60.000 reservistas

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó este martes por la noche los planes del Ejército israelí para conquistar la ciudad de Gaza, que incluyen el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva, recogen este miércoles los medios locales. Según el periódico israelí Maariv, más de 60.000 reservistas recibirán este miércoles órdenes para presentarse en las próximas dos semanas, mientras que otros 70.000 deberán extender su actual servicio durante 30 ó 40 días más.
| etiquetas: israel , ocupacion , gaza , plan , militar
