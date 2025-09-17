·
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
Bezalel Smotrich ha asegurado que la Franja es una "mina de oro inmobiliaria" y que, una vez destruida, hay que ver "cómo repartirla"
#4
pip
*
Pero...
es que no tengo palabras. Es demasiada maldad. O sea, este hijo de la gran puta... a falta de que se me ocurra un insulto mayor, ¿está reconociendo abiertamente que se han cargado a más de medio millón de personas para hacer un negocio inmobiliario? es que me hierve la sangre no puedo con esto.
49
K
434
#7
themarquesito
#2
#3
#4
Trump y Jared Kushner ya hablaban hace tiempo de dar un pelotazo bien fino en Gaza.
3
K
36
#12
pip
#7
no puedo con esto. Es de un hijoputismo tan extremo que no se digiere.
21
K
192
#26
themarquesito
#12
Por desgracia, con Trump y Netanyahu se ha vuelto corriente ese nivel de hijoputismo
4
K
55
#73
Alcalino
#26
todo el mundo muere
Trump y Netanyahu morirán, pero la población de sus países llevará la vergüenza para toda la eternidad
0
K
10
#34
Ludovicio
*
#12
Lo que mas me cuesta digerir a mi es la cantidad de gente que hace como que no ve esto y sigue diciendo que es una guerra contra el terrorismo.
Y digo "hace como que" porque, a estas alturas, para no verlo hay que no querer verlo.
6
K
55
#67
soberao
*
#34
Los que siguen la propaganda sionista que difunde en términos geopolíticos la BBC, porque en política internacional solo hay una linea oficial y ésta es la que difunde la BBC y el resto de cadenas públicas se nutre de esto, porque ya no hay corresponsales de guerra, no hay periodistas expertos en el sitio que conozcan el idioma y la cultura. Ahora con saber inglés basta para leer las noticias de la BBC y como lo dicen ellos, será verdad y es lo correcto.
0
K
14
#46
Quecansaometienes...
#12
Es alucinante. Cualquier caricatura de politicos y ricachones sanguinarios y avariciosos, tipo las de la 1a guerra mundial, etc. se queda cortisima con estos
Habria que actualizar la que adjunto, con Trump, Neta, los complices y adornarla con unos cuantos cadaveres, para que haga menos gracia aun y sea mas realista
1
K
20
#47
Saruman86
#12
la humanidad necesita urgentemente un enemigo común externo, meteorito o invasión alienígena.
0
K
6
#48
Machakasaurio
#47
los yankis ya están llamando "aliens" a los migrantes.
Si les atacan los de verdad, les envían al ICE...
0
K
7
#63
soberao
*
#12
Esta gente por muy nazi que sea no es consciente de lo que supone hacer desaparecer a 2 millones de Palestinos, que por mucho que los revienten a bombazo limpio, la caída del guindo va a ser histórica.
Están desatados como pollos sin cabeza y han perdido completamente el juicio. Los muy pájaros meten a EE.UU aquí como con Irán, que ellos son más de ser las víctimas de la persecución antisemita...
0
K
14
#51
Verdaderofalso
#7
#2
#3
#4
hemeroteca:
Kushner tenor de Trump e hijo del embajador de EEUU en Francia
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
1
K
40
#18
higlewit
#4
No. No está diciendo eso. Está diciendo que va a finalizar el trabajo.
3
K
48
#28
johel
*
#4
Es aun peor, porque aunque firmasen algo saben que tampoco lo van a cumplir. El supremacismo SSionista no va a repartir nada con nadie, nunca, para un SSionistas estan ellos y todo lo demas son perros, con los perros no se reparte nada.
0
K
11
#32
jmav
#4
Con Trump.
0
K
6
#33
ChukNorris
#4
A ver, no confundas, se los cargan porque sí. Pero una vez muertos, ¿Por qué no hacer negocio con ello?
0
K
10
#35
Raziel_2
*
#4
Lo mejor de todo va a ser quien en su sano juicio se va a ir a vivir a ese cementerio de restos humanos putrefactos, amianto, hormigón y explosivos.
Sería demasiado bueno que si se culmina la barbarie, que sus futuros habitantes fuesen presa de las enfermedades derivadas de vivir en lo que hoy es un campo de exterminio masivo.
2
K
35
#54
Anais33
#35
mucho supremacista psicópata, y algunos los defienden esperando a ver si les cae algún pisito o más. La primera lameculos de los genocidas y colegas, ya está esperando el suyo.
#20
0
K
6
#66
LeDYoM
#35
La carne se la venderán a Carrefour. Ya puestos...
1
K
24
#68
LeDYoM
#35
#9
Pues debes ser el único madrileño que lo recuerda (o de los pocos).
0
K
10
#69
Raziel_2
#68
Yo no soy madrileño, ni vivo en la CAM.
0
K
11
#74
LeDYoM
#69
Ya decía yo...
0
K
10
#75
LeDYoM
#69
Me acabo de dar cuenta de que estamos interactuando en dos hilos a la vez.
Que casualidad.
0
K
10
#37
konde1313
#4
USA = Israel = Alemania Nazi
0
K
11
#40
torkato
#4
Quieren el territorio. El terrorismo siempre fue el pretexto.
No hay pruebas pero tampoco dudas de que sabían perfectamente del ataque del 7 de octubre y lo dejaron pasar, para así tener una nueva excusa con la que invadir Gaza.
0
K
10
#50
MrSan
#40
Hay pruebas:
efe.com/mundo/2024-06-18/guerra-israel-hamas-gaza-2/
1
K
13
#53
par
#4
Siendo una gran mayoria niños. Yo tampoco puedo mas con esto. Creo que poquisimas veces veces he deseado mal a alguien. Con esta gente tiempo que pienso que se merecen un juicio y una sentencia de pena de muerte. Como minimo.
0
K
7
#57
blid
#4
¿Qué medio millón?
0
K
8
#59
pip
#57
la relatora de la ONU para palestina dijo el otro día que más allá de los 65000 muertos "oficiales", había varios estudios que llevaban a pensar que la cifra puede ser más bien 10 veces mayor.
1
K
18
#1
meta
En un mundo normal, se les forzaria a un cambio de régimen y la vergüenza sería tan grande que tendrían que cambiar la bandera del país. Y habria "juicios de Tel Aviv".
27
K
224
#2
pcmaster
#1
Ese es el verdadero motivo: la pasta.
7
K
84
#11
concentrado
#2
Pero para poder acceder a la pasta primero hay que cometer un genocidio. Y lo están haciendo.
0
K
14
#58
akyrna
#2
Más concretamente el gas.
0
K
6
#65
Catapulta
#2
El pueblo elegido para ser millonario.
0
K
10
#6
perogrullobrrr
#1
"
Y habria "juicios de Tel Aviv"
. yo les llevaba de nuevo a Núremberg. Por coherencia histórica e ideológica más que nada.
20
K
188
#62
soberao
#6
No creo que la actual Alemania esté por la labor...
1
K
17
#25
disecain
#1
. Los juicios de Tel Aviv tiene todo el sentido del mundo dado que Israel es un estado supremacista igual que lo fue el alemán. Todos y cada uno de los sionistas actuales piensan que somos inferiores a ellos.
4
K
40
#38
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#1
Eso no es el mundo normal. Ese es el mundo de la piruleta. Si Israel no fuera aliado de los USA, y los USA vieran como hacer negocio, entonces, si, serían derrotados tras morir un periodista USAno que pasaba por allí como casus belli. Habría juícios y luego pelis de lo malos que eran, y como los USAnos salvaron el 'mundo libre'.
0
K
15
#13
perogrullobrrr
Solo sueño con la desaparición del estado de Israel. Desintegración de las fronteras israelíes y asimilación por sus segundas nacionalidades de todo aquel que no tenga las manos manchadas de sangre. El resto al garrote vil.
6
K
72
#16
pip
*
#13
destruir a Israel no, porque causar daño a la población civil isrealita agrava el problema. Pero una intervención militar internacional bajo mandato de la ONU que recupere y asegure el territorio Palestino y lo reconstruya, sí. Ante esto no dejan opciones. Y esto, para Israel, sería lo mejor: si no, al final tarde o temprano de estos lodos se producirá una guerra a gran escala en esa región.
2
K
-6
#20
eipoc
#16
menudo hipocresía. Resulta que son tan hijos de puta que no puedes con ellos, pero luego resulta que abogas por la solución de los dos estados para que los colonos hagan lo que les salga de los huevos. Valiente estupidez.
Afortunadamente Israel está condenada a desaparecer y tú opinión nada importa.
0
K
10
#27
ElenaCoures1
#16
Hace años que debería haber ocurrido algo parecido en Somalia, Etiopía, Birmania, Congo, Mali, Libia, Siria, Yugoslavia...
Y ya se produjo más de una guerra en la zona
2
K
-10
#29
perogrullobrrr
#16
En mi caso, yo ya pasé por esa fase en la que te encuentras ahora. Solución de dos estados, paz, igualdad y bla bla bla.
Durante estos años de colonialismo, porque el estado de israel es desde su nacimiento un proyecto colonial de la manera europea, se han cometido tantas atrocidades en la que este genocidio explicito es únicamente la gota que desborda el vaso, que yo ya no espero ni deseo , ni veo posible la convivencia. Israel debe desaparecer. Por mandato de la onu o de quien sea, de…
» ver todo el comentario
6
K
54
#52
borre
#29
Y yo opino que no va a ocurrir por desgracia.
Será siempre visto cómo uno de los puntos negros de la actualidad, para el que esté informado, más que otra cosa...
1
K
21
#8
Gry
*
Ya van a calzón quitado. A ver cuál es el próximo país que invaden para expulsar a la población y construir viviendas turísticas...
igual no es tan mala idea lo de gastar más en Defensa, o en producir nukes.
4
K
61
#14
Wachoski
#8
Líbano, Siria e Irak .... Luego le tocará a Egipto y luego los últimos de la lista, Jordania y Kuwait,.... Que van de aliados y se los van a follar como a todos
1
K
23
#70
soberao
#14
Y no te olvides de España, que tocarles los cojones a esta gente no sale gratis, por muy justo que nos parezca, esta gente son capaces de montarnos un golpe de estado al estilo de Pinochet en Chile. Nunca ir contra el imperialismo sale gratis...
0
K
14
#72
Wachoski
#70
eso busca el PP que le pongan algún software de esos chachis que han escuchado, que les dé mayoría absoluta
0
K
7
#76
zorreame
#70
sin capaces de decir que este territorio también les corresponde por motivos históricos e intentar venirse para acá a montar asentamientos. Bueno, en verdad ya lo hacen comprando viviendas por lotes a través de fondos de inversión.
0
K
9
#15
XtrMnIO
Su codicia y maldad sólo son comparables a su cobardía.
3
K
50
#22
Dene
y es por esto por lo que hay que cortar con ellos... no solo armas, no solo comercio con empresas de territorios ocupados, no. con todo israel. todo producto o servicio que produzcan y vendan fuera, debe ser prohibido ya por ley en europa. prohibir entrar en europa a sus ciudadanos, prohibir a sus aerolineas aterrizar en europa, a sus barcos.
apartarlos, tratarlos como a apestados que son.
y como con sudafrica, cuando recuperen la humanidad y compensen el daño, se les admite de nuevo entre la gente normal y decente.
3
K
38
#49
karakol
Ah, pues entonces los criminales del PP tenían razón.
No es un genocidio, es un desalojo de okupas y aprovechar el solar para una operación inmobiliaria.
Que pena más grande que no exista el infierno.
2
K
37
#41
javibaz
Eso ya lo dijeron cuando empezaban a bombardear Gaza y tristemente, nadie se echó las manos a la cabeza.
2
K
36
#3
Torrezzno
Menudos sicópatas
1
K
30
#39
Ludovicio
¿A esto es a lo que llamas pacifismo
@mikhailkalinin
?
Que no se me ha olvidado.
Pon, pon esos 100 contraejemplos que decías.
2
K
29
#45
vicus.
Lo más gracioso de todo esto es que los que les ríen las gracias y les aplauden como focas, no se llevan un gramo del troceo. Hay miserables morales y miserables en todo el sentido de la palabra escrita.
1
K
29
#43
omega7767
me imagino que primero esperarán a rescatar todos los secuestrados
1
K
21
#44
muerola
No sé de qué se extraña la gente si es lo mismo que hizo USA con la población indígena, son exactamente iguales
1
K
21
#71
soberao
*
#44
Pero fue en varios siglos y con posibilidad real de mudarse no como en Gaza que están reventando el campo de concentración y exterminio con los niños dentro. No dejan escapar ni a los civiles. Nunca se ha visto algo tan sádico en directo y con total desvergüenza.
0
K
14
#23
Alius
Espero que lo único que puedan repartirse esta panda de hijos de puta sean las balas que les revienten sus putas cabezas.
1
K
20
#31
lvalin
Lo leo y no lo creo....bueno si, lo creo.
1
K
19
#30
MoussaZy
Ahi tenéis a vuestro judío asesino miserables de meneame. Podéis colgar su foto en el salón y besarla al salir.
1
K
18
#36
Teranosaurus
Os imagináis que esto lo hiciera Rusia, China o alguno de sus socios?? En 1 año tendríamos 4 películas de Spielberg y 15 series en Netflix sobre el sufrimiento de la gente de allí. Me avergüenza que esta gente sea considerada nuestros "socios".
1
K
16
#42
pozz
*
#36
Rusia ya lo esta haciendo en el este de Ucrania desde hace mas de 10 años.... y por si lo has olvidado, hoy, Rusia, mantiene territorios robados a Finlandia, Polonia, Moldavia, Ucrania, Georgia, China y Japon. Por otro lado, China esta robando territorio a paises como Filipinas, te montan una isla artificial en aguas internacionales frente a tu costa, te mandan barcos civiles a puntapala a acosarte, y reclaman esas aguas como territorio propio, robandote aguas territoriales.
www.xataka.com/magnet/china-esta-construyendo-decenas-islas-artificial
El dia que a Marruecos se le ocurra presionar a Melilla Ceuta y Canarias con esta estrategia de islas artificiales, nos vamos a reir.
1
K
-2
#9
starwars_attacks
Me recuerda cuando aquí en Madrid las koplovich, el opus dei y los amigos de Esperanza Aguirre se repartieron la sanidad pública que habían robado, cuando estaban en el hotel Ritz reunidos.
Nunca lo olvidé.
1
K
16
#21
keydoc
Que hijos de la gran puta!! No hay manera de recuperar la fé en la Humanidad.
0
K
11
#5
Fisionboy
Pues ya sabemos dónde se van a construir los nuevos hoteles de Trump Entertainment Resorts. En primera línea de playa del Mediterráneo, claro que sí.
0
K
10
#19
higlewit
#5
Trump va a morir muy pronto.
0
K
6
#10
gale
La mitad será el Holiday Trump Resort, y la otra mitad será el Netan Niaju Spa Resort.
0
K
10
#61
tetepepe
#10
Dejarán algún m² para Ayuso por el soporte prestado, no?
1
K
17
#17
MPPC
El PP y Vox seguro que encuentran una argumentación absurda para defender esto. Libertazzzzz
0
K
9
#24
Tks4dTip
Este tipo no parece muy listo. Es mucho más fácil destruir que construir. En la península sabemos mucho de expulsar población: En 1609 en el Reino de Valencia metimos en barcos a uno de cada tres habitantes. ¿Qué pasó? Hundimos la economía del país. Se fueron con lo puesto. Pero varias cosas: los menores de siete años podían quedarse, las casas y demás construcciones seguían ahí, muchos de fueron al monte para resistir con la lucha armada pero no hubo un exterminio. La lección que aprendimos es…
» ver todo el comentario
0
K
8
#64
os_c
No lo entendéis, lo hacen "para defenderse".
0
K
8
#56
Mathrim
Y que decís ante esto los defensores de Israel?
0
K
7
#55
vinola
En el nombre de Dios
0
K
6
#60
Anais33
A Israel, ellos lo saben bien, les quedan pocos años de tener población trabajadora, a 6 chiquillos de media de los ultraortodoxos y empiezan a los 20 años a fabricarlos, no trabajan de aquí a 30 años son más del 50% de la población, que viven de las ayudas, necesitan colonizar algo y expulsarlos
0
K
6
Ver toda la conversación (
76
comentarios)
