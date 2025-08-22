edición general
El ministro de Defensa israelí amenaza con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego. Sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que "si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será".

Comentarios destacados:      
#2 kaos_subversivo
La van a destruir igual. Solo buscan excusas
11 K 121
ipanies #3 ipanies
#2 Excusas para que?? La comunidad internacional ya ha dejado claro que no va a intervenir. Pueden matarlos unos a uno y retransmitirlo en directo en prime time si les place a los sionistas.
2 K 32
makinavaja #4 makinavaja
#3 Para justificarse con los pocos israelis que no se acaban de creer sus palabras...
1 K 21
ipanies #5 ipanies
#4 Los israelíes solo quieren recuperar a los suyos, no he visto a muchos reclamar que dejen de matar palestinos.
1 K 31
makinavaja #8 makinavaja
#5 Me refiero a que no se acaban de creer que haya necesidad de destruir o conquistar Gaza, que implica más riesgo para la FDI... los palestinos por supuesto que se la sudan...
1 K 26
sotillo #10 sotillo
#3 Y si dices algo en contra del genocidio la UE te manda a las fuerzas del orden
0 K 11
sotillo #9 sotillo
#2 Y que sus cobardes vestidos de soldados no los revienten una resistencia famélica y descalza como se ha visto en distintas acciones, unos cuantos jóvenes de esos reventados les va a doler y mucho, sus padres no van a disfrutar del botín pero ya lo disfrutarán la familia Trump y allegados
0 K 11
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Queda algo que destruir? Es mi pregunta.
Algún hospital? Alguna vivienda? Alguna escuela en pie?
9 K 117
Asnaeb #6 Asnaeb
Cucarachas sionistas.
1 K 17
Bhuvaya #7 Bhuvaya
Genocida cabrón. La horca es lo que mereces, generalucho :peineta:
0 K 7

