El ministro de Defensa israelí amenaza con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus condiciones

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego. Sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que "si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será".