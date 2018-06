La ministra Carmen Montón vuelve a mostrar su oposición a la maternidad subrogada

La Ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Carmen Montón, considera sobre la gestación subrogada que "no es admisible el intercambio de una cantidad (de dinero) por un niño". La ministra también ha considerado que "no es decente" que una mujer soltera o casada con otra mujer no pueda acceder a los tratamientos de reproducción asistida financiados, y ha dicho que hay que recuperar los derechos que se perdieron "y los vamos a hacer paso a paso, uno a uno".