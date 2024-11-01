El Ministerio también informa desfavorablemente a la DIA del parque eólico Piruquito

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable del Parque Eólico Piruquito, de 58,9 MW y con 9 molinos, y su infraestructura de evacuación, que afecta a los municipios de Guriezo, Ampuero, Rasines, Ruesga, Voto. Este informe desfavorable del Ministerio al parque de la empresa Enerfin Renovables IX se suma a los de Cantabria en el mismo sentido, si bien estos últimos son "preceptivos pero no vinculantes" ya que la tramitación, por su potencia corresponde al Estado