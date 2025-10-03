edición general
El Ministerio de Sanidad despliega una bandera palestina con el lema 'Stop genocidio'  

Ha desplegado en su sede una bandera palestina de grandes dimensiones con el lema 'Stop genocidio. Con los derechos humanos y el derecho a la salud'. La propia ministra ha publicado en la red social 'X' una imagen con la enseña palestina que luce a la entrada del Ministerio, que cuenta con el logo oficial del Gobierno y de la cartera de Sanidad.

rafaLin
#17 Eso no es una guerra, es un genocidio. Llamar guerra a eso es como decir que el holocausto fue simplemente una guerra entre judíos y alemanes.
RuiWang
#21 Eso no es una guerra, es un genocidio.

Bueno, eso lo tiene que decidir un tribunal internacional, no tú

Que Hamas utilice a su población civil como escudos humanos, llenando la ciudad de túneles "militares" y colocando bases debajo de hospitales les hace cómplices del genocidio???

No se les puede tocar porque se mezclan con la población civil???
Drebian
#24 A ver si ahora está prohibido pensar. Es un puto genocidio en vivo y en directo con el beneplácito de "gente" como tú. Y por eso te mando al ignore, paso de colaboracionistas
HeilHynkel
#5

Tampoco importa mucho la opinion de los astroturferos clonados.  media
RuiWang
#8 lo mismo que la tuya
fofito
Pues muy bien. O no?
RuiWang
#1 ni bien, ni mal, un ministro de sanidad debería hablar de sanidad, no de una guerra en otro país

Hay muchas más aparte de la de Gaza, y a mucha gente no le interesa su opinión sobre un tema que no le compete.
Findeton
#5 Debe ser que no hay colas de espera y no tienen trabajo que hacer.
7 K 26
RuiWang
#6 es mucho más cómodo hablar de lo malo que es Israel que de lo mala que es la sanidad pública

Además, esto último es mentira, todo el mundo sabe como dice el telediario que la sanidad española es la mejor del mundo xD xD xD
#11 Klamp
#6 venga, otra vez a explicar las competencias del estado de autonomias yuupi
10 K 105
mecha
#11 el ministerio de sanidad no tiene competencias sobre sanidad? Pues que cierre, que no lo necesitamos.
Para estar a guerras en otros países ya tenemos un ministerio de exteriores y otro de defensa.
crysys
#16 Si ya está cerrado. Tiene un presupuesto de risa que da para pagar los bolis y el aire acondicionado en verano de la sede. Poco más.
Mediorco
#16 No tiene competencias sobre la gestión de las lista de espera.
#14 rekus
#6 Tú también tienes trabajo por hacer, que estás comentando noticias sobre el Ministerio de Sanidad y aún no te hemos visto por aquí:

www.meneame.net/story/derrumba-milagro-economico-milei-carrefour-param
Justiciero_Solitario
#14 es increíble que antes de la llegada de Milei no sabíamos en Menéame ni que existía un país llamado Argentina, hoy tenemos tres noticias en portada al día.
Drebian
#22 Es lo que tiene hacer campaña con una motosierra en la mano e insultando a los zurdos. Que te dan eco y ahora se lo come de vuelta.

Es como lo de Maduro con el "exprópiese" (que encima estaba fuera de contexto).
#41 DenisseJoel
#6 ¿Hay "colas de espera" (sic) en el Ministerio de Sanidad?

Hay que ver el nivel de inventiva que hay para justificar la inacción frente al terrorismo.
Findeton
#41 Debe ser que no tienen nada que hacer o arreglar entonces.
#46 DenisseJoel
#43 Están poniendo su granito de arena para detener un genocidio. O sea, exactamente lo contrario de lo que haces tú.
Lo escandaloso no es que el ministerio de Sanidad se manifieste en contra de una hambruna provocada.

Lo escandaloso es que haya dirigentes políticos españoles apoyando a los terroristas, tras dos años de crímenes. Incluyendo al alcalde de Madrid (se ve que no hay problemas en el municipio de Madrid) y a la presidenta de la comunidad de Madrid (se ve que no hay problemas en la comunidad de Madrid).

Pero de esos colaboracionistas no dices nada, ¿verdad? Pese a que han dedicado parte de su tiempo, en el cual tenían que estar trabajando, a apoyar y blanquear a los terroristas.
Mediorco
#6 Pues no, les competen a las cominidades. Como están en manos del PP la mayoría, que le importan huevo las personas mientras fluya más pasta a sus bolsillos, pues son un desastre
gauntlet_
#6 Falacia del falso dilema.
#7 mcfgdbbn3
#5: Las guerras por norma general suponen unas pérdidas económicas muy grandes que indirectamente van a perjudicar al ministerio de diferentes formas.
Top_Banana
#5 ¿Que guerra?
RuiWang
#13 la de Gaza.
fofito
#5 Un Ministro de Sanidad desempeña un cargo político.
Y como ciudadano me encanta que los cargos políticos de mi país se posicionen claramente contra los abusos , patrios y externos. Más aún cuando se trata de claros genocidios y robos de tierras.

A ver si me voy a tener que comer a la subnormal de Ayuso y sus subnormaladas y no voy a poder ver un poco de dignidad por parte del Ministro,hasta ahí podíamos llegar.

Viva el Ministro de Sanidad!!!


( Que no tengo ni puñetera idea de quién es,pero olé sus huevos)
#26 Leon_Bocanegra
#18 no es Mónica García?
fofito
#26 pues olé con sus ovarios
#32 JandePorer
#5 Astroturfer de turno. Si no te compete un genocidio, eres un miserable. No es una cuestión de ideología política. Es defender la paz sobre el asesinato en masa de un pueblo por razones étnicas y religiosas. Si posicionarse en contra de eso te molesta, pues tú dirás qué miseria moral puede defenderlo. Nos compete a todos como especie. Es un orgullo posicionarse abiertamente por la vida, la paz y en contra del genocidio. Al final la historia os pondrá a todos en su sitio. La gente recordará…   » ver todo el comentario
#37 UNX
#32 Ahora los DDHH son cosas de buenistas, lo que mola es ser un malista y matar gente indiscriminadamente. Total, esas cosas les pasan a los demás y nunca me pasará a mí.
RuiWang
#32 eres un miserable

xD xD xD xD xD

Eres patético.
jacm
#38 Imagino que lo quieres indicar a #32 es que en vez de miserable te llame patético.
Es una aportación razonable.
Peor no seas humilde, te mereces las dos calificaciones.
#35 Aleh
#5 no es una guerra.
#39 DenisseJoel
#5 ¿De qué guerra estás hablando? Cuando ETA asesinaba, en todas las instituciones del estado se hacían minutos de silencio. Con tu criterio, solo lo habrían hecho en el ministerio del interior.

Los únicos que quieren que no se hable del genocidio son los amigos de los terroristas.
Elrosquasard
#5 Pues igual te sorprende a cuanta gente interesa. Aqui estás tu, por ejemplo, opinando sobre lo que opina el ministro.
Barney_77
#1 Claro que sí, ya con esto han solucionado todos los problemas de la sanidad en España.
Si no os dais cuenta del muñeco de trapo que están agitando para desviar la atención de todo lo que pasa aquí....
fofito
#20 Te desviarán a tí,a mí no se me escapan las enormes esperas para obtener citas y pruebas,ni las derivaciones a la privada,ni la precariedad laboral del gremio.

Pero aún y con eso,mi más profunda simpatía por la clara significación en contra del genocidio.
#44 DenisseJoel
#20 Pero si justamente los colaboracionistas gobiernan en varias comunidades con inmensas listas de espera en Sanidad... Y además regalan dinero a espuertas de los contribuyentes a empresas privadas.
kurroman
#1 bueno... después del anuncio de Sánchez pues no se... raro queda.
MonoMico
#1 Es, sin duda, un acto simbólico de apoyo a la causa palestina, pero también plantea preguntas sobre el papel del gobierno en este tipo de manifestaciones. Aunque la solidaridad con las víctimas de conflictos es comprensible, hay que preguntarse si este tipo de gestos es la vía más efectiva para promover la paz o si, por el contrario, podría generar divisiones internas y tensiones diplomáticas. Además, el Ministerio de Sanidad tiene un mandato centrado en la

…   » ver todo el comentario
#47 DenisseJoel
#34 ¿No tienes opiniones propias? Si copias material que no has escrito tú, debes entrecomillarlo y citar la fuente.
MonoMico
#47 No se trata de material copiado. La fuente es mi sosegada opinión. Lamento que no sea de tu agrado.
#55 DenisseJoel
#54 ¿Ah sí? Entonces explica cuáles son las "tensiones internas" a las que te refieres en "tu" comentario.
MonoMico
#55 Matizo: "divisiones* internas y tensiones diplomáticas".

Creo que es evidente el ambiente de discrepancia en el que se ha afincado este conflicto. Pero España y su diversidad de opiniones no es relevante para el mismo, por ello lo menciono de soslayo.
fofito
#34 Un acto simbólico como lo pueda ser dar la Medalla de Honor de Madrid a Israel en plena invasión de Gaza.
De hecho, un acto simbólico mucho más honroso .
Reflexiona sobre eso.
MonoMico
#53 Sin duda, tu ejemplo es tan válido como el que más. Reflexiono largo y tendido sobre este tema, créeme... y si, es más honroso defender a Palestina que defender a Israel en este conflicto. Pero de verdad, creo que no es papel del Ministerio de Sanidad. Y que su posicionamiento provoca más inconvenientes que soluciones tangibles.
MoussaZy
#1 Para algunos levantar una bandera para apoyar a palestinos que están siendo exterminados de la manera mas cruel es incompatible con llevar el ministerio de sanidad.

La sanidad lleva en decadencia desde que el pp empezó a privatizar y no ha mejorado desde entonces. Hay que salir a la calle a poner el gobierno de turno en su sitio cada vez que hagan alguna burrada y no soltar chorradas cuando hay un pequeño gesto hacia la humanidad. Una mierda bandera cuesta 20 duros en AliExpress y colgarla son 2 min.
jacm
Sobre los que aquí opináis que si es o no competencia del ministerio me gustaría hacer la siguiente observación.
La librería en la que suelo comprar los libros ha colocado en su puerta un cartel contra el genocidio en Gaza, otros comercios del barrio también.
No es una cuestión de que sea su competencia es una cuestión de dignidad humana, de solidaridad.
Ojalá más gente lo haga.
#29 Leon_Bocanegra
Madre mía , han colgado una bandera, en el tiempo que han tardado en eso podían haber resuelto todos los problemas de sanidad en España... Y ya de paso los de Marruecos.

Hay que joderse lo que duele que el ministerio muestre un poco de decencia.
#12 Albarkas
Ahora llegará Ayuso y colgará una pancarta que ponga: Pocos matan.
Sólo por llevar la contraria.
Kantinero
Bien por el ministerio de sanidad esta con la vida, no como el inmundo y su jefe el PP que estan por la muerte
#4 Abril_2025
Alguien les tendría que explicar que el postureo quita votos.
jacm
Cuando el intento de golpe de estado de 1981 el diario El Pais (en aquel entonces era otra cosa) sacó un titular en primera plana muy claro que decía «El País, con la Constitución».
Por el tono de este artículo le sugiero al diario El Mundo su titular para mañana:
«El Mundo, con los genocidas».
javibaz
Ayuso, manda a quitar la bandera que está en un edificio publico. :troll:
ronko
#2 Le van a patinar los neumáticos de lluvia. :troll:
pepillo2
Los médicos en huelga y el ministerio con banderitas.

Mónica apestas.
#48 DenisseJoel
#36 ¿Qué médicos están en huelga? Pon enlace.
