El Ministerio de Sanidad despliega una bandera palestina con el lema 'Stop genocidio'  

Ha desplegado en su sede una bandera palestina de grandes dimensiones con el lema 'Stop genocidio. Con los derechos humanos y el derecho a la salud'. La propia ministra ha publicado en la red social 'X' una imagen con la enseña palestina que luce a la entrada del Ministerio, que cuenta con el logo oficial del Gobierno y de la cartera de Sanidad.
Bueno, eso lo tiene que decidir un tribunal internacional, no tú
Que Hamas utilice a su población civil como escudos humanos, llenando la ciudad de túneles "militares" y colocando bases debajo de hospitales les hace cómplices del genocidio???
No se les puede tocar porque se mezclan con la población civil???
Tampoco importa mucho la opinion de los astroturferos clonados.
Hay muchas más aparte de la de Gaza, y a mucha gente no le interesa su opinión sobre un tema que no le compete.
Además, esto último es mentira, todo el mundo sabe como dice el telediario que la sanidad española es la mejor del mundo
Para estar a guerras en otros países ya tenemos un ministerio de exteriores y otro de defensa.
Es como lo de Maduro con el "exprópiese" (que encima estaba fuera de contexto).
Hay que ver el nivel de inventiva que hay para justificar la inacción frente al terrorismo.
Lo escandaloso no es que el ministerio de Sanidad se manifieste en contra de una hambruna provocada.
Lo escandaloso es que haya dirigentes políticos españoles apoyando a los terroristas, tras dos años de crímenes. Incluyendo al alcalde de Madrid (se ve que no hay problemas en el municipio de Madrid) y a la presidenta de la comunidad de Madrid (se ve que no hay problemas en la comunidad de Madrid).
Pero de esos colaboracionistas no dices nada, ¿verdad? Pese a que han dedicado parte de su tiempo, en el cual tenían que estar trabajando, a apoyar y blanquear a los terroristas.
Y como ciudadano me encanta que los cargos políticos de mi país se posicionen claramente contra los abusos , patrios y externos. Más aún cuando se trata de claros genocidios y robos de tierras.
A ver si me voy a tener que comer a la subnormal de Ayuso y sus subnormaladas y no voy a poder ver un poco de dignidad por parte del Ministro,hasta ahí podíamos llegar.
Viva el Ministro de Sanidad!!!
( Que no tengo ni puñetera idea de quién es,pero olé sus huevos)
Eres patético.
Es una aportación razonable.
Peor no seas humilde, te mereces las dos calificaciones.
Los únicos que quieren que no se hable del genocidio son los amigos de los terroristas.
Si no os dais cuenta del muñeco de trapo que están agitando para desviar la atención de todo lo que pasa aquí....
Pero aún y con eso,mi más profunda simpatía por la clara significación en contra del genocidio.
Creo que es evidente el ambiente de discrepancia en el que se ha afincado este conflicto. Pero España y su diversidad de opiniones no es relevante para el mismo, por ello lo menciono de soslayo.
De hecho, un acto simbólico mucho más honroso .
Reflexiona sobre eso.
La sanidad lleva en decadencia desde que el pp empezó a privatizar y no ha mejorado desde entonces. Hay que salir a la calle a poner el gobierno de turno en su sitio cada vez que hagan alguna burrada y no soltar chorradas cuando hay un pequeño gesto hacia la humanidad. Una mierda bandera cuesta 20 duros en AliExpress y colgarla son 2 min.
La librería en la que suelo comprar los libros ha colocado en su puerta un cartel contra el genocidio en Gaza, otros comercios del barrio también.
No es una cuestión de que sea su competencia es una cuestión de dignidad humana, de solidaridad.
Ojalá más gente lo haga.
Hay que joderse lo que duele que el ministerio muestre un poco de decencia.
Sólo por llevar la contraria.
Por el tono de este artículo le sugiero al diario El Mundo su titular para mañana:
«El Mundo, con los genocidas».
