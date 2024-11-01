Ministerio de salud de Congo anuncia un nuevo brote de ébola

La República Democrática del Congo anunció el jueves un nuevo brote de ébola, el 16to en el país, después de que se confirmara un caso en la provincia sureña de Kasai."Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes", señaló Samuel-Roger Kamba, ministro de Salud de Congo. Agregó que la tasa de letalidad, estimada en un 53,6%, mostraba la gravedad de la situación, y que las cifras eran provisionales ya que la investigación estaba en curso.