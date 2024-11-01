edición general
2 meneos
5 clics

Ministerio de Cultura verificó la repatriación de 31 bienes arqueológicos procedentes de Estados Unidos

Especialistas del Ministerio de Cultura verificaron la repatriación de un total de 31 bienes arqueológicos procedentes de Estados Unidos, en un acto realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre los bienes recuperados se encuentran 22 piezas de cerámica como cántaros, esculturas, cuencos, botellas y vasos pertenecientes a las culturas Chancay, Chachapoyas y Vicús, así como 1 collar de cuentas líticas de la cultura Chancay. Estos bienes fueron devueltos voluntariamente por ciudadanos estadounidenses a las delegaciones dip

| etiquetas: cultura , perú
1 1 0 K 12 cultura
2 comentarios
1 1 0 K 12 cultura
Laro__ #1 Laro__
Como empiecen a mirar a los ingleses los dejan sin museos.

mentira, esos ladrones nunca devolverán nada por las buenas
0 K 20
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Sobre todo a Egipto.
1 K 40

menéame