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Los mineros de Bitcoin están perdiendo $19,000 por cada BTC producido debido a una caída del 7.8% en la dificultad

Los mineros de Bitcoin están perdiendo $19,000 por cada BTC producido debido a una caída del 7.8% en la dificultad

Los mineros de Bitcoin están operando con pérdidas significativas, con costos promedio de producción alrededor de $88,000 por moneda frente a un precio de mercado cercano a $69,200, mientras que el aumento de los precios de la energía y las interrupciones relacionadas con la guerra presionan los márgenes.

| etiquetas: bitcoin , cripto , economía , guerra
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9 comentarios
12 0 0 K 127 actualidad
#1 drstrangelove
No puede ser, si era valor refugio y tal.

Y con las restricciones al minado que vamos a ver en muchos países, más que va a caer. Cuando hay carestía energética, el humo es lo primero que desaparece, la gente no tiene tiempo para gilipolleces.

Miradlo en logarítmico que mola más...
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wildseven23 #2 wildseven23
Pues a holdear.
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silvano.jorge #7 silvano.jorge
#2 holdear con cojones
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sorrillo #4 sorrillo *
El titular no tiene ningún sentido, es completamente al revés.

Las supuestas pérdidas no son debidas a la caída de la dificultad, es lo opuesto, la caída de la dificultad es consecuencia de que hay mineros que de minar estarían perdiendo dinero y por lo tanto dejan de hacerlo.

Al final del artículo sí que dice algo con sentido: La red se autocorrige por diseño, lo que hace que la minería sea más barata a medida que los participantes se retiran.

Lo que tampoco parece entender el…   » ver todo el comentario
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#3 chavi
Coño!!!
Nadie les obliga a minar. Pueden parar :troll:
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#5 hrundil
Traducción de mierda. ¿Cómo va a causar pérdidas una bajada de la dificultad? Si acaso reduce costes a los mineros que ahora necesitan menos potencia de cómputo para minar bloques.
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sorrillo #6 sorrillo *
#5 Efectivamente, indica traducción hecha por IA, el titular original en inglés sí es correcto:

"Bitcoin miners are losing $19,000 on every BTC produced as difficulty drops 7.8%"

La traducción sería: "Los mineros de Bitcoin pierden $19.000 en cada bitcoin producido tras reducirse un 7,8% la dificultad."

c/c #0
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#9 mariopg
el artículo lo ha debido de hacer un becario
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menéame