Los mineros de Bitcoin están perdiendo $19,000 por cada BTC producido debido a una caída del 7.8% en la dificultad

Los mineros de Bitcoin están operando con pérdidas significativas, con costos promedio de producción alrededor de $88,000 por moneda frente a un precio de mercado cercano a $69,200, mientras que el aumento de los precios de la energía y las interrupciones relacionadas con la guerra presionan los márgenes.
| etiquetas: bitcoin , cripto , economía , guerra
Y con las restricciones al minado que vamos a ver en muchos países, más que va a caer. Cuando hay carestía energética, el humo es lo primero que desaparece, la gente no tiene tiempo para gilipolleces.
Miradlo en logarítmico que mola más...
Las supuestas pérdidas no son debidas a la caída de la dificultad, es lo opuesto, la caída de la dificultad es consecuencia de que hay mineros que de minar estarían perdiendo dinero y por lo tanto dejan de hacerlo.
Al final del artículo sí que dice algo con sentido: La red se autocorrige por diseño, lo que hace que la minería sea más barata a medida que los participantes se retiran.
Lo que tampoco parece entender el… » ver todo el comentario
Nadie les obliga a minar. Pueden parar
"Bitcoin miners are losing $19,000 on every BTC produced as difficulty drops 7.8%"
La traducción sería: "Los mineros de Bitcoin pierden $19.000 en cada bitcoin producido tras reducirse un 7,8% la dificultad."
c/c #0