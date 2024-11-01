Los mineros de Bitcoin están apostando por la IA: ¿supone eso un problema?

En el último año, un número cada vez mayor de empresas mineras de Bitcoin han ido más allá de la minería exclusiva de "oro digital" en un esfuerzo por diversificar la forma en que utilizan su infraestructura. En algunos casos se han alejado por completo de las criptomonedas, ya que las oportunidades de ingresos vinculadas a la inteligencia artificial se han vuelto demasiado atractivas. A la luz de toda esta diversificación de la minería de Bitcoin, algunos observadores han afirmado que la propia red Bitcoin se enfrenta a una crisis.