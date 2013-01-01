Mimunt Hamido Yahia| El poder y la jauría

Ibtissame Lachgar: una fuerza de la naturaleza que no te dejaba respirar sin que tuvieses que enfrentarte al dolor de lo que significa ser feminista cada segundo del día. Betty organizó junto a sus compañeros de asociación un picnic durante el Ramadán para denunciar el articulo 222 del código penal marroquí, que castiga a quien no observa el ayuno obligatorio durante el mes santo islámico. También organizó una “besada” frente al Parlamento de Rabat en 2013, después de que unos adolescentes fueran detenidos por publicar una foto besándose