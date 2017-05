Milo Yiannopoulos: "Como gay, me siento absolutamente aterrorizado por la inmigración musulmana"

Milo Yiannopoulos: "La homofobia en la comunidad musulmana no se limita a los terroristas, no está restringida solo a ISIS. El 51% de los musulmanes británicos creen que la homosexualidad debería ser ilegal. (...) El 39% de los musulmanes británicos creen que las mujeres deberían obedecer siempre a sus maridos. (...) El 25% de los musulmanes creen que la ley Sharia debería ser institucionalizada. (...) El 97% de los palestinos creen que la homosexualidad debería ser totalmente inaceptable. No me asustan los terroristas, me asusta el Islam.