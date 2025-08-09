edición general
Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos

El empresario francés, residente en el cantón de Vaud y entre las 300 personas más ricas de Suiza, deberá pagar 80.000 francos y una multa adicional de 10.000 por exceso de velocidad

enochmm #1 enochmm
Ojalá se establezca en toda la UE lo más pronto posible. Multas proporcionales a los ingresos de cada uno.
Putirina #3 Putirina
#1 Totalmente de acuerdo. Hace décadas puede que fuera una medida difícil de implementar por la burocracia que llevaría determinar el patrimonio y los ingresos de cada cual y ajustar la multa, pero hoy, con la informática y los datos que tiene Hacienda, no hay excusa.
tdgwho #10 tdgwho
#3 multas de tiempo, 1 dia de tu vida es el mismo para todos. carcel trabajos....

lo de multiplicar las multas me parece una sandez. seria equivalente a que a un rico los huevos le cuesten 20 veces mas.
Putirina #12 Putirina
#10 Con todo el respeto, a mí me parece que lo que es una sandez es comparar el precio de los alimentos con la función disuasoria que deben tener las multas.

Un huevo alimenta igual a un pobre que a un rico, y no hay motivo para cobrarlo diferente a cada uno; la multa tiene una intención disuasoria, y esta desaparece si no se ajusta a la capacidad patrimonial de cada infractor.
tdgwho #13 tdgwho
#12 Tienes gente que dice que el IVA no es justo porque pagan todos lo mismo. Tienes un sistema impositivo que aumenta el porcentaje.
reithor #4 reithor
#0 ¿euros o francos suizos?
#1 es que Suiza va muy por delante de la UE en muchas cosas.
#5 kaos_subversivo *
#1 #2 las leyes -y las multas- son para los pobres
Aokromes #6 Aokromes
#5 el jefe de una amiga (abogado) dice para roba gallinas.
#7 kaos_subversivo
#6 había un griego (de la antigua Grecia, hace un porrón de años) que decia que la ley es como una telaraña, que atrapa a los insectos pero los animales grandes pasan a través de ella.
No recuerdo el nombre ahora mismo :-S
#11 Albarkas
#7 Lo dijera quien lo dijera es una verdad grande como una catedral.
Aokromes #2 Aokromes
aqui el coche estaria a nombre de la empresa o de una sociedad de atpc y se libraria xD
#8 Klamp
#2 la multa se la ponen al conductor no a la empresa
#9 Celsar
#2 se libraría porque la policía son unos patanes pero si alguien va con cochazo y no tiene oficialmente ni un duro es la excusa perfecta para hacerle una bonita, profunda y detallista inspección de hacienda.
