publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
36
clics
Un millonario recibe una multa de casi 100.000 euros por exceder el límite de velocidad en 27 km/h: la sanción se multiplica para los más ricos
El empresario francés, residente en el cantón de Vaud y entre las 300 personas más ricas de Suiza, deberá pagar 80.000 francos y una multa adicional de 10.000 por exceso de velocidad
13 comentarios
#1
enochmm
Ojalá se establezca en toda la UE lo más pronto posible. Multas proporcionales a los ingresos de cada uno.
13
K
143
#3
Putirina
#1
Totalmente de acuerdo. Hace décadas puede que fuera una medida difícil de implementar por la burocracia que llevaría determinar el patrimonio y los ingresos de cada cual y ajustar la multa, pero hoy, con la informática y los datos que tiene Hacienda, no hay excusa.
5
K
73
#10
tdgwho
#3
multas de tiempo, 1 dia de tu vida es el mismo para todos. carcel trabajos....
lo de multiplicar las multas me parece una sandez. seria equivalente a que a un rico los huevos le cuesten 20 veces mas.
0
K
10
#12
Putirina
#10
Con todo el respeto, a mí me parece que lo que es una sandez es comparar el precio de los alimentos con la función disuasoria que deben tener las multas.
Un huevo alimenta igual a un pobre que a un rico, y no hay motivo para cobrarlo diferente a cada uno; la multa tiene una intención disuasoria, y esta desaparece si no se ajusta a la capacidad patrimonial de cada infractor.
1
K
31
#13
tdgwho
#12
Tienes gente que dice que el IVA no es justo porque pagan todos lo mismo. Tienes un sistema impositivo que aumenta el porcentaje.
0
K
10
#4
reithor
#0
¿euros o francos suizos?
#1
es que Suiza va muy por delante de la UE en muchas cosas.
1
K
21
#5
kaos_subversivo
*
#1
#2
las leyes -y las multas- son para los pobres
2
K
33
#6
Aokromes
#5
el jefe de una amiga (abogado) dice para roba gallinas.
2
K
24
#7
kaos_subversivo
#6
había un griego (de la antigua Grecia, hace un porrón de años) que decia que la ley es como una telaraña, que atrapa a los insectos pero los animales grandes pasan a través de ella.
No recuerdo el nombre ahora mismo
2
K
25
#11
Albarkas
#7
Lo dijera quien lo dijera es una verdad grande como una catedral.
0
K
10
#2
Aokromes
aqui el coche estaria a nombre de la empresa o de una sociedad de atpc y se libraria
1
K
15
#8
Klamp
#2
la multa se la ponen al conductor no a la empresa
1
K
16
#9
Celsar
#2
se libraría porque la policía son unos patanes pero si alguien va con cochazo y no tiene oficialmente ni un duro es la excusa perfecta para hacerle una bonita, profunda y detallista inspección de hacienda.
0
K
12
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
