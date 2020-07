Casi un millón de personas ha firmado una solicitud para exigir al motor de búsqueda Google que corrija su medida ilegal e incluya a Palestina en sus mapas. “Palestina no aparece en los mapas de Google. ¿Por qué? Israel, creado sobre tierra palestina, está claramente delimitado, pero no hay mención a Palestina. Según Google, Palestina no existe”, censura la petición, apoyada por la firma de casi un millón de personas.