Los militares asaltan la sede del principal partido de la oposición en Guinea Bissau a la espera de la comunidad internacional

Con el paso de las horas se va consolidando el golpe a la democracia en Guinea Bissau. Los militares nombraron este viernes un primer ministro para el Gobierno de transición que pretenden mantener durante un año. Mientras, los líderes de la oposición junto con algunos magistrados siguen huidos o detenidos. Este mismo sábado, un grupo de militares ha entrado de forma violenta en la sede del histórico Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (Paigcv) y se multiplican las denuncias de represión a la población en distintos punt