Milicianos chavistas retienen durante siete horas a Michael Palin, actor de los Monty Python

La unidad acabó reconociendo al actor británico y le pidió autógrafos. El británico relató a la prensa de su país que fue abordado por unos milicianos mientras estaba filmando una estatua del comandante Chávez, fallecido de cáncer en 2013. El documental que filma lleva su nombre, Michael Pallin in Venezuela, y lo hace para la cadena Channel 5. Los chavistas lo dejaron en libertad cuando buscaron en Internet su nombre y descubrieron que se trataba de uno de los protagonistas del famoso sketch fish-slaping-dance, de los Monty Python

Comentarios destacados:    
#1 Hombre_de_Estado
Mejor no le preguntes que ha hecho el Chavismo por nosotros... :troll:
4 K 58
Kantinero #3 Kantinero
#1 Mejor preguntárselo a los venezolanos, sobre todo aquellos que vivían en la miseria mientras una minoría lo hacía en la abundancia, claro que igual prefieres preguntárselo al que huyo de su país para venir a instalarse en el barrio de Salamanca
2 K 29
johel #4 johel *
#1 Imaginate que les responde que les ha dejado a maduro... :troll:
0 K 11
Pertinax #5 Pertinax
#1 Esa me la sé: EXPRÓPIESE.
2 K 32
#14 Hombre_de_Estado
#13 Pues la verdad, a mí me parece más apetecible de ver que Spiderman XIV o la última de superhéroes que haya ahora en el cine. Disfrutala.
1 K 31
#7 Hombre_de_Estado *
Me preguntaba que se le habrá perdido al de Monty Python en Venezuela. Acabo de caer: fue a rodar este sketch: x.com/AgenciaVNews/status/1960488108652421445
1 K 31
The_Ignorator #10 The_Ignorator
#7 Joder, eso no es un sketch, que me ha parecido leer en los subtítulos "Más de 30€. Pilas no incluidas." xD

Dicen que la guerra es el horror, pero una guerra Venezuela - Ghana bien se pueden merecer unos loles
www.youtube.com/watch?v=VZOlBGhT1ss
1 K 31
#11 Hombre_de_Estado
#10 OK, pero si hay una guerra Venezuela-Ghana, yo me espero a que Uganda saque la película: www.youtube.com/watch?v=1JABdS-HN5A
1 K 31
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#11 Dioss ¡¿Pero que maravilla es eso?!
www.filmaffinity.com/es/film772317.html

Y yo que dudaba si verme ahora "El faro", "Fort Apache" o "Érase una vez en América"....Ya tengo peli.
0 K 11
Pertinax #2 Pertinax *
Maduro debería aprovechar esta maravillosa oportunidad y retenerlo más tiempo para:
youtu.be/VDCetLgd0WI?si=Y5FQ71nItsLF3cpO
1 K 29
The_Ignorator #6 The_Ignorator *
Se liberó contando el chiste más gracioso de la historia

Edit: No, es por este sketch www.youtube.com/watch?v=T8XeDvKqI4E (eso me pasa por no leerme ni la entradilla)
1 K 23
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#9 Vale, pero no descartemos que realmente Michael Palin fuese a "castigarse" a unas castas novicias venezolanas y fuese por ahi el aguafiestas de Cleese a salvarle.
0 K 11
bronco1890 #15 bronco1890
Que unos "milicianos" puedan secuestrar a un ciudadano por la calle y retenerlo durante horas da idea del frenopático en que han convertido a Venezuela.
0 K 11
Cuñado #8 Cuñado
¿Chavistas? Hay costumbres que a El País le cuesta abandonar.
0 K 7

