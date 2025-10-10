edición general
Miles de palestinos regresan al norte tras el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza

El ejército israelí ha afirmado que seguirá operando defensivamente desde aproximadamente el 50% de Gaza que aún controla tras retirarse a las líneas acordadas.

Spirito #1 Spirito
Pobres, porque mucho me temo que el gobierno de Netanyahu no va a cumplir su palabra y los va a masacrar.

Ojalá me equivoque, pero para los psicópatas tal que Netanyahu no hay solución. Son ellos y su barbarie.

Ojalá la ciencia avance para poder evitar bestias psicópatas o solucionar su incapacidad social.
