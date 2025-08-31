Miles de manifestantes inundan las calles de México ante los más de 130.000 desaparecidos en el país

El sacerdote anglicano Arturo Carrasco, integrante del colectivo Iglesias y Espiritualidades en Búsqueda, ha enfatizado en que en México hay más de 131.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. "Y eso sin contar las cifras negras", advirtió. En 2022, el número rondaba los 100.000 casos, lo que evidencia un crecimiento acelerado. "De mayo de 2022 al día de hoy tenemos más de 33.000 casos registrados de desaparición, más de 30 casos por día", explicó.