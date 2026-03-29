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Miles de iraníes huyen a Turquía: “Atacan objetivos no militares” (modo lectura)

Miles de iraníes huyen a Turquía: “Atacan objetivos no militares” (modo lectura)

Un flujo constante de personas cruza la frontera para huir de la guerra y del miedo a morir en las ciudades.

| etiquetas: crisis humanitaria , irán , turquía , frontera
12 2 0 K 155 actualidad
1 comentarios
12 2 0 K 155 actualidad
#1 perej
Y los israelís por barco a Creta, y por avión a donde les dejen.
Han tenido que cerrar los aeropuertos a los israelis para que no se note tanto.
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menéame