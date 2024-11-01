Miles de desalojados, ríos desbordados y casi sin trenes: la borrasca Leonardo mantiene todavía en vilo a Andalucía

La comunidad intenta recuperar el pulso con el servicio ferroviario bajo mínimos, decenas de carreteras cortadas y un caos con las aulas que abren y las que no propiciado por el propio Gobierno andaluz. El Gobierno andaluz ha ordenado volver este jueves a la actividad presencial en los centros educativos de gran parte de la comunidad afectada por la borrasca Leonardo: todas las capitales reabrirán sus escuelas, excepto Granada, Jaén y Almería, y se prolongarán las restricciones en los municipios y comarcas que más se han visto dañadas por