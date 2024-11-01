edición general
Miles de conquistadores para buscar una extraña isla que jamás se encontró

Se encontraba en muchos mapas de los siglos XV y XVI, con información detallada acerca de sus pobladores y varios reyes europeos organizaron exploraciones para dar con ella

#1 pcmaster
Si al acercarse se desvanecía quizá era un espejismo.
#2 Robe7064
#0 Recomiendo una etiqueta Antillia. Es una historia interesante, no la conocía, gracias.

Soy de Chiloé (Chile), desde donde salieron expediciones por unos 150 años en búsqueda de la Ciudad de los Césares que se suponía una ciudad perdida de españoles en alguna parte de la Patagonia. A principios de la década de 1990 todavía algunos creían en su existencia.
