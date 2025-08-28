Milei rompe el silencio tras el escándalo de corrupción: “Es otra mentira”

“La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de maniobras de la casta”, ha declarado el líder de La libertad avanza. “Como todas las anteriores, es otra mentira”, ha declarado Milei, quien ya amenazó con emprender acciones legales con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien supuestamente destapó el escándalo después de filtrar varios audios comprometidos. “Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”, amenazó el presidente.