Milei rompe el silencio tras el escándalo de corrupción: “Es otra mentira”

Milei rompe el silencio tras el escándalo de corrupción: “Es otra mentira”

“La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de maniobras de la casta”, ha declarado el líder de La libertad avanza. “Como todas las anteriores, es otra mentira”, ha declarado Milei, quien ya amenazó con emprender acciones legales con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien supuestamente destapó el escándalo después de filtrar varios audios comprometidos. “Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”, amenazó el presidente.

comentarios
#2 Marisadoro *
Seguro que también se $LIBRA.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 de que valijas me hablas?
alcama #1 alcama
Lawfare
Connect #4 Connect
Lo del otro día fue un teatro orquestado. Casualmente habían volquetes con piedras a su paso y además el tio iba en una camioneta. Este buscó un efecto Trump para hacer ver que los peronistas son los malos porque se liaron a pedradas como salvajes, cuando esas piedras estaban ahí casualmente para provocar.
#5 Leon_Bocanegra
Mentira, mentiroso, mentira... Uuuis mentira , mentira.  media
#6 Leon_Bocanegra
#5 le pongo contexto  media
Sembei #9 Sembei
Podría ser perfectamente un diálogo de Torrente
#7 sliana
todo este tiempo pensando "me han pillado", "ahora a ver que digo" para terminar con algo basico que puedan entender sus votantes.
Kafkarudo #8 Kafkarudo
Milei se puede mandar muchas cagadas más e igual tiene ventaja porque en la vereda de enfrente hay criminales capaces de matar fiscales (Nisman), narcotraficantes, pedófilos y ladrones mafiosos (todos hechos comprobados), para colmo destruyeron la economía.
