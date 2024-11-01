·
60
meneos
124
clics
Milei pide 30.000 millones más a Trump y la deuda supera los U$D 50.000 millones en 19 meses, récord absoluto
Ahora se piden con la excusa de reforzar reservas y pagar vencimientos de deuda, es decir deuda para pagar deuda.
|
etiquetas
:
deuda
,
argentina
,
trump
39
21
0
K
413
actualidad
49 comentarios
#1
fareway
Y este energúmeno era el que decía que con la motosierra iba a terminar con el endeudamiento del país, sus patillas mediante.
10
K
139
#13
Verdaderofalso
*
#1
merece no uno, si no DOS premios Nobel de Economía
www.meneame.net/story/javier-milei-probablemente-den-nobel-economia
1
K
36
#15
jonolulu
#13
El segundo
ex aequo
con
@Findeton
7
K
98
#20
fareway
*
#15
@Findeton
trabaja más que Milei para defender el solar en el que está convirtiendo Argentina.
6
K
91
#35
Catapulta
#20
Si me acaba de responder que no es intervencionismo, que es apoyo verbal solo.
0
K
10
#38
ccguy
#20
sólo aparece ya los días en que hay un cambio muy aislado que le venga bien... Yo que sé, ella dólar ha bajado hoy desde ayer aunque el acumulado del mes sea un desastre.
Debe de ser deprimente.
1
K
30
#49
Sadalsuud
#38
Ese tipo es un troll contratado, así que le da igual que Milei venda el país entero al zanahorio o se fugue a la Antártida con sus perros muertos, total, el cobra sus cacahuetes, dice lo que le ordenan y a tirar p´alante.
Que mañana tiene que defender a la OTAN en el desastre de ucranya, pues se mete con la cuenta de elenita o supuralumi y vuelta a cobrar sus cacahuetes. Es eso o morirse de hambre.
Dice un refrán arapahoe: cuando el troll de menéame entra por la puerta, la cordura salta por la ventana... o algo así...
0
K
10
#46
GEP_Gun
*
#15
#20
y de paso que nos enseñen a ser mas empaticos con el dinero y nuestros bolsillos
0
K
8
#21
Icelandpeople
#13
Tremendo, todo.
El timo de la estampita liberal se repite una y otra vez, y aquí andamos sin viviendas, cada vez con más dificultades para comer y a ver la ropa qué va pasando...
4
K
52
#34
LaInsistencia
#21
¡Pero despues de ver durante décadas lo que ha ocurrido en cada país de Suramérica donde se han aplicado teorías de los think tanks liberales/ultraliberales/anarcocapitalistas/superultraliberalesantiantifa/etc... que esperabais que iba a pasar, sinceramente? ¿Si le quitas el sueldo y las redes de seguridad sociales a tu población, que pensabais que pasaría?
3
K
44
#43
Dragstat
#21
Que pensarán ahora todos los que se han estado haciendo fotos con él, dándole premios, escribiendo artículos alabando la motosierra y hablando maravillas de su modelo. A la cueva a ver si amaina.
2
K
50
#31
j3j3j3j3
#13
creo que esta medalla es mas acorde con lo que se merece
1
K
15
#4
Icelandpeople
x.com/JMilei/status/1172848442957279234
Impresionante.
7
K
97
#6
Veelicus
*
Asi es como funciona el chiringuito, cuando el que manda es amigo se le presta el dinero para quedarte por detras con los recursos naturales y las mejores empresas, si en un momento dado los votantes se equivocan y votan mal, ese dia se exige la devolucion de la deuda y se dejar de dar prestamos, esto lleva a una crisis gorda en el pais en cuestion y a que la gente vuelva a votar al amiguete de los EEUU, y asi una y otra vez
6
K
87
#48
senfet
#6
Cuando dices amigo supongo que te refieres a algo tipo perrito faldero, alguien que hará lo que dice su amo.
La imagen de Milei con Trump me recuerda a la de Aznar con Bush: ambos se hicieron la fotico de guays con el presi estadounidense y luego metieron a su propio país en un desastre.
0
K
11
#19
Icelandpeople
#17
Condiciones ventajosas... De qué me suena esto...
4
K
70
#5
laruladelnorte
“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio”, adelantó Milei en Córdoba respecto al posible préstamo de Estados Unidos.
Y remató: “Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también”.
No hay mal que cien años dure...
3
K
61
#10
tromperri
Estoy esperando que Findeton explique porque vender argentina a USA a precio de saldo es una excelente idea de Milei… y sobretodo que explique cómo ahora la deuda es buena.
2
K
34
#18
Verdaderofalso
#10
espero que explique
La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras.
Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal.
2:23 p. m. · 14 sept. 2019
x.com/JMilei/status/1172848442957279234
0
K
20
#44
Eukherio
*
#18
Se ve que llegar al poder te vuelve comunista. No duró ni dos años el propio Milei, el faro que guiaba a los jovencitos (y algún que otro veterano) neoliberales de Internet. Ahora ya está buscando romper el récord de dinero pedido para al menos pasar a la historia por algo.
0
K
8
#37
Budgie
#10
hoy tenemos a Kafkarudo de guardia
0
K
10
#26
Verdaderofalso
#23
entonces Milei según sus palabras no es liberal
0
K
20
#2
jewel_throne
Como poco exigirá La Patagonia para los U.S.A.
1
K
19
#40
LaInsistencia
#2
No se quien tiene los derechos de explotación minera del litio de Argentina... pero tengo un candidato para quien va a apropiarse de estos derechos, y no habla chino.
0
K
7
#14
jonolulu
¿Os sabéis el chiste de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina?
0
K
16
#25
soberao
La ultraderecha siempre cobra dos veces por lo mismo, primero ponen a un impresentable al frente de un país para que lo hunda por dentro y lo trocee en pedazos, una vez hundido pasan por caja para cobrarse el rescate y lo deja en manos de fondos buitres. Encima la deuda no hay quien la pague, está el país vendido y sin salida. Y estos son los que saben de economía y los que recortan los gastos de los servicios que presta el estado.
0
K
13
#28
Toponotomalasuerte
Había que votar a milei para parar de imprimir billetes y reducir la deuda!!! Estaba claro!!! Mariano 2
0
K
11
#12
diablos_maiq
Un
puro
genio
0
K
10
#27
avalancha971
#23
La deuda no es en pesos.
0
K
10
#30
Budgie
#23
en el Circo del Sol buscan acróbatas, pareces bien preparado.
0
K
10
#32
nemesisreptante
Milei - empeoran los servicios crece la deuda
Carmena- mejoran los servicios la deuda desaparece
¿De verdad votar es tan difícil?
0
K
10
#42
varios
#32
En Argentina no se presentó Carmena. No tenían la opción.
De todas formas cuando la gente está cansada de lo políticos al final votan a los que les dicen las cosas que quieren oír aunque sean mentira.
0
K
9
#33
varios
Es un crédito Cofidis.
0
K
9
#41
carlos24
Los de la imagen del meneo son muñecos del museo de cera, ¿no?
Lo pregunto en serio, por que no me lo puedo creer.
0
K
9
#24
zeioth
Lo mismito que hicieron Aznar y Rajoy: Pedir deuda. Y aquí estamos devolviendola.
0
K
9
#8
Eukherio
Quiere empatar con Macri el cabrón.
0
K
8
#22
Zamarro
#17
yo apuesto a que le van a regalar a alguna empresa de USA Vaca Muerta, YPF, o alguna empresa de petroleo, Pero lo mismo me equivoco que lo que le regalan es algun banco, vete a saber.
En los proximos dias sabremos que parte del pais a vendido Milei
0
K
7
#45
fpove
Como era eso de bajar la deuda para no tener que pedir deuda para pagar la deuda? estas cosas de liberales se me escapan.
0
K
7
#29
Emotivo
La motosierra está entrando en bancarrota, el amigo americano al rescate a cambio de parte de las riquezas naturales de La Argentina.
Menudo negocio boludo.
0
K
7
#39
Emotivo
Cualquier postura o gesto que mostraba en el Despacho Oval era de servilismo y sumisión aberrante.
0
K
7
#36
didodido
Todavía hay dudas que es un títere de usa?
0
K
6
#3
Kafkarudo
No está aumentando la deuda, va usar el dinero para pagar deuda que dejaron los gobiernos anteriores y poder extender los plazos.
Es lo que hacen todos los países.
0
K
6
#7
Zamarro
#3
Pues lleva ya unos 71.000 millones pedidos ... Supongo que sera para los ahorros de sus perros o algo
3
K
50
#11
Icelandpeople
#7
Se ha vuelto leninista, no le des más vueltas.
1
K
28
#17
Kafkarudo
#7
El estado dejó de tener déficit fiscal y pasó a tener un superávit en muchos años.
Ahora el dinero que pide es solo para pagar deuda que está por vencer a una con plazos más razonables.
0
K
6
#9
Cantro
#3
A menos que Trump se lo regale, que me extrañaría más que Abascal devolviendo el dinero que ha rapiñado para Disenso, se lo va a cobrar con (muchos) intereses
Y eso, amigo, se llama deuda
1
K
21
#16
Verdaderofalso
*
#3
patada hacia adelante tras aplicar los mayores recortes públicos de la historia del país.
Por cierto Milei dijo:
La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras.
Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal.
2:23 p. m. · 14 sept. 2019
x.com/JMilei/status/1172848442957279234
4
K
50
#23
Kafkarudo
#16
Sí es una patada para adelante, pero la deuda neta no aumenta (hasta diría que disminuye porque la inflación la diluye).
0
K
6
#47
Pixmac
#3
Y buena parte de la deuda de anteriores gobierno es de Toto Caputo, el actual responsable de economía. Endeudó al país entonces y repite ahora. No aprenden.
0
K
20
