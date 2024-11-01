edición general
23 meneos
66 clics
A Milei se le hunde todo y termina interviniendo el dolar

A Milei se le hunde todo y termina interviniendo el dolar  

Milei se encuentra en el peor momento de todo su mandato: envuelto en escándalos de corrupción, habiendo perdido unas elecciones provinciales, teniendo que intervenir masivamente para evitar la depreciación del peso, con un tipo de interés totalmente asfixiante... ¿cómo terminará esto?

| etiquetas: domar , milei , garzon
21 2 3 K 256 actualidad
9 comentarios
21 2 3 K 256 actualidad
Cosmos1917 #2 Cosmos1917 *
El anarcoliberalismo cada día se esta poniendo más raro :troll:
6 K 90
comadrejo #5 comadrejo *
#2 Al final cubazuela. :troll: :troll:

apnews.com/article/hungria-inflacion-control-precios-f4ecaa0082b2f6443

Milei esta mutanto a una cuca comunista como algunos de sus socio europeos. :troll: :troll:
1 K 20
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Envio esto porque, aunq se apellide Garzon, le sigo en Twitter y, ciertamente, con Argentina la esta clavando...

Todo lo q dice sucede...

Al final Milei sacrifica a ancianos, pobres y enfermos por la economia y, encima, no la va a tener....
4 K 69
#4 beltraneja
#1 Esq si sacrifica a los débiles ni hace falta pagar impuestos ni hacen falta políticos, el que más pueda para él.
2 K 36
cocolisto #7 cocolisto
A Milei no le va a quedar ni para gasofa de su motosierra. Lo único que le ha valido es para recortar a los más necesitados. Como si eso fuera difícil.
2 K 37
ostiayajoder #8 ostiayajoder *
#7 Basa su politica monetaria en NO ayudar al necesitado para ayudar a la economia....

La economia como fin, no como medio para q la sociedad este mejor.

Sociopatia + estupidez.
2 K 37
vviccio #3 vviccio
No queda otra que votar a alguien aún más loco que Milei.
3 K 28
#6 AlexGuevara
Tranquilos, seguro que Juan Ramón Rallo tiene alguna explicación para todo esto
2 K 19
Gry #9 Gry
Que deje que se hunda y deje que el Mercado le solucione el problema.
0 K 15

menéame