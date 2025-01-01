Milei ante la Justicia por insultar al niño autista Ian Moche: “No soy presidente en mis redes”

Javier Milei defendió ante la Justicia un posteo contra Ian Moche, un niño con autismo, alegando que sus redes no lo representan como presidente. El caso abre un debate sobre libertad de expresión y responsabilidad institucional.
| etiquetas: milei , insultos , niño , autismo , redes sociales , argentina , presidente
Pronto verás a Santi de presidente y a Feijóo de vicepresidente y entonces sabrás lo que te espera.
#1 Ojalá fuera sólo eso.
Es necesario ser un tipo de persona muy "especial" para defender o justificar a semejante saco de mierda.