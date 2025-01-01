edición general
Milei ante la Justicia por insultar al niño autista Ian Moche: “No soy presidente en mis redes”

Milei ante la Justicia por insultar al niño autista Ian Moche: “No soy presidente en mis redes”

Javier Milei defendió ante la Justicia un posteo contra Ian Moche, un niño con autismo, alegando que sus redes no lo representan como presidente. El caso abre un debate sobre libertad de expresión y responsabilidad institucional.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Hay que ser ya bastante mala persona para insultar a un niño con autismo, hacerlo en rrss y exponerlo a una horda de trolls de extrema derecha ya es otro paso, pero defenderse así y tirar para adelante con todo… deja clara la catadura moral de la persona que lo hace
8 K 110
dogday #7 dogday
#2 está defendiendo su derecho a ser un asqueroso hijo de la gran puta.
2 K 17
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Todo un presidente del gobierno se lio a insultar en redes a un niño autista de 12 años? Acojonante.
5 K 62
Asimismov #5 Asimismov
#1 ¡Aconjónate!
Pronto verás a Santi de presidente y a Feijóo de vicepresidente y entonces sabrás lo que te espera.
1 K 15
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#5 Me piro del país.
0 K 13
frg #6 frg *
#1 No sólo eso, sino que en lugar de retractarse con el manido "me he equivocado, no volverá a ocurrir", sigue adelante diciendo que en tuiter es el mismo egomaniaco hijodeputa pero no presidente.
1 K 26
karakol #8 karakol
Es necesario ser un tipo de persona muy "especial" para defender o justificar a semejante saco de mierda.
2 K 36
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#1 Algo en acorde con el personaje. Seguro que aun no dado lo mejor de sí.
0 K 11
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Entonces supongo que los argentinos le podrán insultar en las redes sin que se considere un agravio al presidente. Me alegro por ellos porque más de uno le querrá dedicar apelativos como "mermao", "escoria humana" o "miserable".
1 K 22
pitercio #9 pitercio *
Pero tío payaso sí que lo es todo el tiempo.
0 K 11
mariKarmo #11 mariKarmo
Profe el perro se ha comido mis deberes tsistsitsitxitsitsixt
0 K 11
#3 Zeremiel
Curioso, si se me ocurre decirle a un juez que la niñita desnuda en mi cama pertenece solo a mi faceta de pederasta pero que soy programador el resto de horas del día tengo la sensación de que no colaría como defensa judicial, lo digo por abrir debate nada mas ^^
0 K 7

