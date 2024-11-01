Mil euros y 6 puntos menos: esto pasa por conducir bajo efecto del hachís

El BOE recoge la sanción impuesta tras ser detectado conduciendo y dar positivo en THC. El Boletín Oficial del Estado recoge la sanción impuesta a un vecino de Ceuta tras ser denunciado el pasado 22 de septiembre de 2025 por infracción de las normas de circulación. Se inició un expediente sancionador, ya que se constató que conducía habiendo consumido drogas, en concreto, hachís. Dio positivo en THC, de acuerdo con la resolución dictada en dicho boletín y hecha pública este jueves. La infracción ha sido calificada como muy grave.