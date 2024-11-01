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Miguel Ángel Rodríguez se une al viaje de Ayuso en México tras declarar por el presunto delito de revelación de secretos

Miguel Ángel Rodríguez se une al viaje de Ayuso en México tras declarar por el presunto delito de revelación de secretos

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, se incorpora al viaje a México que desde este pasado domingo está realizando Isabel Díaz Ayuso, después de su declaración este miércoles ante los juzgados por un presunto delito de revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas de El País.

| etiquetas: miguel ángel rodríguez , ayuso , méxico
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10 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
#1 concentrado
Las reservas estratégicas de tequila peligran
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Suigetsu #3 Suigetsu
#1 Más bien Ayuso necesita urgemente alguien que le haga el argumentario y los discursos sin meter la pata.
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themarquesito #5 themarquesito *
#1 Lo dudo, ¿cuánto es lo máximo que podrá beber MAR?¿Un par de toneladas al día?
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Dene #6 Dene
Donde están las críticas de Ayuso y su corte sobre los viajes de ciertos ministros y ministras?
Las quejas del PP sobre las "embajadas" catalanas al extranjero? Sobre los gastos inútiles en asuntos en los que una comunidad no tiene competencias?
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Joder qué vidorra se pegan a costa de los españoles...
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AbiRN #8 AbiRN
#2 De vacaciones por el mundo pagadas con dinero público en vez de estar en la Comunidad de Madrid arreglando desaguisados, que es para lo que les han votado. Y anda que se van pocos días.... Para éso sí hay dinero, para la cagada que han hecho, por ejemplo, con las viviendas del corredor del Henares mejor hablamos otro día....
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Milmariposas #7 Milmariposas
Se ha ido a llevarle el pinganillo que se le olvidó a la Mataviejos...
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Ya llegan los refuerzos , aguanta Ayuso, aguanta !!
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UnMeroEspectador #9 UnMeroEspectador *
Alquilo ático en Chamberí a gente sin ingresos y familia numerosa... (por dar ideas).
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menéame