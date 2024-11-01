Miguel Ángel Rodríguez se une al viaje de Ayuso en México tras declarar por el presunto delito de revelación de secretos

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, se incorpora al viaje a México que desde este pasado domingo está realizando Isabel Díaz Ayuso, después de su declaración este miércoles ante los juzgados por un presunto delito de revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas de El País.
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Las quejas del PP sobre las "embajadas" catalanas al extranjero? Sobre los gastos inútiles en asuntos en los que una comunidad no tiene competencias?
Otro radikal