Miguel Ángel Rodríguez se refiere en el juicio a la fiscal jefe como "la persona de las gotitas de cianuro"

El jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se ha referido en el juicio contra Álvaro García Ortiz a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como "la persona de las gotitas de cianuro" después de que la abogada del Estado, Consuelo Castro, le preguntara sobre un tuit publicado pro Ayuso el 12 de marzo de 2024 en el que escribía "la Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero".