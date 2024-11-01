edición general
3 meneos
1 clics
Miguel Ángel Rodríguez duplicó su gasto medio en comidas de trabajo el mes que se amplió la investigación sobre el novio de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez duplicó su gasto medio en comidas de trabajo el mes que se amplió la investigación sobre el novio de Ayuso

Entre enero y septiembre de este año, el jefe de gabinete de Ayuso ha empleado más de 12.000 euros para estas citas institucionales, un 23% de lo dedicado desde el 2021

| etiquetas: miguel ángel rodriguez , mar , ayuso , gonzález amador
3 0 0 K 33 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 33 actualidad
silvano.jorge #1 silvano.jorge
A un juez hay que llevarle a comer a un buen restaurante.
0 K 11

menéame