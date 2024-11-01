·
Miguel Ángel Rodríguez duplicó su gasto medio en comidas de trabajo el mes que se amplió la investigación sobre el novio de Ayuso
Entre enero y septiembre de este año, el jefe de gabinete de Ayuso ha empleado más de 12.000 euros para estas citas institucionales, un 23% de lo dedicado desde el 2021
miguel ángel rodriguez
mar
ayuso
gonzález amador
silvano.jorge
A un juez hay que llevarle a comer a un buen restaurante.
