edición general
20 meneos
31 clics
Miguel Ángel Rodríguez acusa sin pruebas a Sánchez de corrupto

Miguel Ángel Rodríguez acusa sin pruebas a Sánchez de corrupto

"Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto"

| etiquetas: mar , miguel angel rodriguez , ayuso , corrupción
16 4 1 K 144 politica
19 comentarios
16 4 1 K 144 politica
Comentarios destacados:      
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao *
Rápido, MAR, di una gilipollez muy gorda que desvíe la atención y p´alante!
6 K 78
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 no me cansare de usar este meme.  media
3 K 33
#8 Marisadoro *
Hay personas, buenas personas...
es.m.wikipedia.org/wiki/Luis_Montes . y luego está...

Miguel Ángel Rodríguez, condenado por llamar "nazi" al doctor Montes
www.europapress.es/tv/noticia-miguel-angel-rodriguez-condenado-llamar-

En memoria del Dr Montes.
4 K 64
fareway #3 fareway
MAR, hasta donde sé, no has dicho una verdad en tu santa y perra vida.
1 K 29
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#3 Ni borracho, que ya es decir...
1 K 33
#2 Katos
Jajajajajajaa sin pruebas dice....
2 K 25
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#2 ¿Las tienes? ¿Las has denunciado?
Venga, valiente, que se te va la fuerza por las teclas y luego na de na.
2 K 45
#14 BurraPeideira_
#4 Que los del PP sean mucho peores no resta responsabilidad a Sánchez. Que ya hay que ser cándidos para creer que no sabía nada de lo que se cocía en el ministerio de fomento ni que el secretario de organización de su partido elegido por él era un pájaro de primer nivel.
O tontico o un poquito corruptito, tú eliges.
0 K 11
#17 fingulod
#2 #14 Es decir, que no hay pruebas.
0 K 8
capitan__nemo #10 capitan__nemo *
Si Sanchez es tan corrupto como es que no ha pillado a unos policias de la policia patriotica como los del pp y han plantado en casa de Mar un kilo de cocaina (como han hecho alguna vez) para entrullarlo.
0 K 20
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Eso lo dijo antes de la borrachera diaria o después, no hay personajes mas corruptos, falsos y mentirosos que el y Ayuso.
0 K 20
#15 PerritaPiloto
#9 No hay manera de saber si es antes o después porque no hay diferencia.
0 K 9
SMaSeR #7 SMaSeR
Borrachuzoooo
1 K 19
#11 Leon_Bocanegra *
A ver si el PSOE en general y el Sanchismo en particular dejan ya de atacar a los jueces. Que aprendan de los patriotas del PP.
1 K 17
mariKarmo #19 mariKarmo
A ver si aprovecha y acusa s Israel de genocidas.
0 K 16
Kantinero #12 Kantinero *
Vale, en este caso por extensión esta acusando a la jueza, a ver si toma medidas

De todas formas hoy había que desviar la atención de juicio contra el novio de la víbora
0 K 12
pitercio #18 pitercio
Ya está otra vez dedicando fondos públicos a justificar los delitos de Alberto Quirón, el particular.
0 K 12
#13 Nusku
Hombre, yo sin pruebas también sé que MAR ahora mismo lleva un pedal de cuidado.
0 K 9
#16 PerritaPiloto
"Me entristece el cada vez más bajo nivel de la vida pública española."
0 K 9

menéame