Miguel Ángel Rodríguez acusa sin pruebas a Sánchez de corrupto

"Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto"
| etiquetas: mar , miguel angel rodriguez , ayuso , corrupción
es.m.wikipedia.org/wiki/Luis_Montes . y luego está...
Miguel Ángel Rodríguez, condenado por llamar "nazi" al doctor Montes
www.europapress.es/tv/noticia-miguel-angel-rodriguez-condenado-llamar-
En memoria del Dr Montes.
Venga, valiente, que se te va la fuerza por las teclas y luego na de na.
O tontico o un poquito corruptito, tú eliges.
De todas formas hoy había que desviar la atención de juicio contra el novio de la víbora