Mientras el resto de España vive de las rentas de la primavera, una región ya está restringiendo el agua: Galicia

Varios municipios en el noroeste peninsular han anunciado el regreso de algunas restricciones al consumo de agua. El verano está pasando factura a los embalses españoles y, pese a que las cuencas hidrográficas mantienen una buena salud, algunas de estas áreas han visto cómo sus reservas han ido mermando notablemente. Esto ha llevado a repetir un escenario ya familiar: restricciones al consumo.
| etiquetas: agua , sequía , galicia , verano , restricciones
(AGUA NO)
con los embalses al 80% lo que se ha incrementado es el consumo,
no es que hayan bajado las reservas notablemente es que la infraestructura no da para el caudal ,
xataka para variar dciendo chorradas
cadenaser.com/galicia/2025/08/07/activada-la-prealerta-por-escasez-mod