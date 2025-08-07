edición general
7 meneos
20 clics
Mientras el resto de España vive de las rentas de la primavera, una región ya está restringiendo el agua: Galicia

Mientras el resto de España vive de las rentas de la primavera, una región ya está restringiendo el agua: Galicia

Varios municipios en el noroeste peninsular han anunciado el regreso de algunas restricciones al consumo de agua. El verano está pasando factura a los embalses españoles y, pese a que las cuencas hidrográficas mantienen una buena salud, algunas de estas áreas han visto cómo sus reservas han ido mermando notablemente. Esto ha llevado a repetir un escenario ya familiar: restricciones al consumo.

| etiquetas: agua , sequía , galicia , verano , restricciones
6 1 1 K 70 actualidad
7 comentarios
6 1 1 K 70 actualidad
#1 rekus
ALTRI SÍ

(AGUA NO)
1 K 27
#3 marcotolo
al menos en mi zona ya avisaron hace 3 dias,
con los embalses al 80% lo que se ha incrementado es el consumo,
no es que hayan bajado las reservas notablemente es que la infraestructura no da para el caudal ,
xataka para variar dciendo chorradas
cadenaser.com/galicia/2025/08/07/activada-la-prealerta-por-escasez-mod
2 K 25
#2 amusgada
inexacto en el caso asturiano, no se prohibió sólo llenar piscinas, en Candamo no se puede ni regar el huerto. El artículo por supuesto falla en mencionar el problema, que no es de precipitaciones en ninguno de los 2 casos, sino de llegada de turistas que dispara el consumo sin atender a los recursos que el territorio sí tiene disponible para ello.
2 K 23
Gry #4 Gry *
Dos, en Asturias también hay restricciones: www.meneame.net/story/primeras-restricciones-consumo-agua-escasez-lluv
0 K 14
ataülf #6 ataülf
Más educación sobre el consumo responsable de agua hace falta. El aumento de la inmigración con otras costumbres en el uso de agua no mejora el asunto.
0 K 10
#7 amusgada
#6 si te refieres a que la gente con pasta se ducha 8 l 9 veces al día en vacaciones y quiere toallas nuevas cada vez, te doy toda la razón. A ver si se adaptan a nuestras costumbres
0 K 8
vvjacobo #5 vvjacobo
Los muy subnormales siguen plantando eucaliptos que perforan los acuíferos todo el año y beben los pantanos en verano
0 K 9

menéame