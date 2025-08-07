Mientras el resto de España vive de las rentas de la primavera, una región ya está restringiendo el agua: Galicia

Varios municipios en el noroeste peninsular han anunciado el regreso de algunas restricciones al consumo de agua. El verano está pasando factura a los embalses españoles y, pese a que las cuencas hidrográficas mantienen una buena salud, algunas de estas áreas han visto cómo sus reservas han ido mermando notablemente. Esto ha llevado a repetir un escenario ya familiar: restricciones al consumo.