Un miembro de la junta del Museo Militar de la Costa de Oregón llama "putita" a una presunta víctima de abusos (Eng)

La familia de una adolescente que supuestamente fue agredida sexualmente por Geoffrey Cannon, de 27 años, director del Museo Militar de la Costa de Oregón en Florencia, ha denunciado que su hija era voluntaria de 15 años en el museo cuando se produjeron los abusos. "Nuestra hija merecía un lugar seguro y de apoyo donde aprender y contribuir, no ser explotada por alguien con poder", declaró la madre de la adolescente en un comunicado de prensa.