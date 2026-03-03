·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6840
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
5086
clics
InfluRatas
4911
clics
Mascotas
4966
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
5357
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
más votadas
596
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
485
El ataque a la escuela de niñas en Irán fue "deliberado", según una investigación de Al-Jazeera
487
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación a Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de dos periodistas
380
El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España
397
Rufián reacciona a la amenaza de Trump y señala a los 'vendepatrias': "Plantarle cara es una obligación moral”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
16
clics
Miedo en el sector inmobiliario a que la crisis de Irán encarezca las hipotecas en España
Un posible aumento de los tipos ante el incremento de la inflación que puede generar el conflicto impactaría fuertemente en España.
|
etiquetas
:
euribor
,
hipotecas
,
inlación
2
0
0
K
33
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
33
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Dragstat
*
O sea, las hipotecas se pueden encarecer, el euribor puede empezar a subir, ¿Y los que tienen miedo son los especuladores y demás agentes del mercado inmobiliario?. Está claro que las familias no es lo que les preocupa a los medios de la derecha. Sus amigos los que pagan a tocateja estarán montando una fiesta ahora mismo vamos, lo del "miedo" será para los que venden.
2
K
45
#2
Atusateelpelo
#1
Es theobjetive....
0
K
17
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente