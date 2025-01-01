Miedo en una familia después de que Tommy Robinson compartiera un vídeo de un abuelo negro jugando con sus nietas blancas(ENG)

Una familia dice que sus vidas han sido arruinadas después de que un vídeo de un hombre negro y su hermano jugando con sus nietas blancas fuera publicado por Tommy Robinson en grupos de extrema derecha.
| etiquetas: extrema derecha , uk , tommy robinson , abuelito dime tú
Últimamente se ha sabido que ofrece sesiones de coaching a cachorritos de extrema derecha por 28 libras el minuto. Se puede ser facha y ganarse la vida con ello.
Ojo que este es el que Musk queria en política y hasta a Farage le parecía muy escorado a la derecha #3
www.meneame.net/story/elon-musk-revoca-apoyo-nigel-farage-lider-extrem
Parece que la presuncion de veracidad es solo para lo que "queremos" y contrastar informacion es de rojos, "el lado bueno de la historia" acepta cualquier """informacion""" en cualquier sitio.
"Tenemos derecho a saber. A saber una puta mierda, a enteder absolutamente nada"
Cita de mis huevos morenos. Not Asimov.
Andan desatados y validados y empujados por la orda de basura humana que brota de la nada con discursos racistas podridos de odio intentando pasar por "coherentes" o temas "discutibles". Y en vez de aislarlos socialmente, marcarlos y condenarlos, les damos el caramelito para que sigan soltando estupideces y la mierda podrida que tienen dentro.