Miedo en una familia después de que Tommy Robinson compartiera un vídeo de un abuelo negro jugando con sus nietas blancas(ENG)

Una familia dice que sus vidas han sido arruinadas después de que un vídeo de un hombre negro y su hermano jugando con sus nietas blancas fuera publicado por Tommy Robinson en grupos de extrema derecha.

#3 Strandedandbored
Para los que no conozcáis al individuo en cuestión. Tommy Robinson (nombre artístico de Stephen Yaxley-Lennon) es un activista de extrema derecha. Se le suele ver en manifestaciones patrióticas y ha estado unas cuantas veces en la cárcel por asalto y violencia. Deja a Nigel Farage a la izquierda.

Últimamente se ha sabido que ofrece sesiones de coaching a cachorritos de extrema derecha por 28 libras el minuto. Se puede ser facha y ganarse la vida con ello.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ya ha estado en la cárcel una vez por difamación racista, parece que quiere volver otra temporada.

Ojo que este es el que Musk queria en política y hasta a Farage le parecía muy escorado a la derecha #3
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
#3 No lo conocía, no. El auge y encumbramiento de estos agitadores no es algo casual, son clave para difundir los mensajes de odio con los que la derecha pretende obtener el voto de obreros descontentos y lo más abyecto y analfabeto de la sociedad. Y lo terrible, es que parece que funciona.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 tuvo mucho apoyo de la nazis, fachosfera y de los incels cuando le metieron en la cárcel
johel #2 johel *
Asi de facil se expande el odio; un video en la red sin contexto con cualquier texto inventado y ya le has jodido la vida a alguien.
Parece que la presuncion de veracidad es solo para lo que "queremos" y contrastar informacion es de rojos, "el lado bueno de la historia" acepta cualquier """informacion""" en cualquier sitio.

"Tenemos derecho a saber. A saber una puta mierda, a enteder absolutamente nada"
Cita de mis huevos morenos. Not Asimov.
Chinchorro #6 Chinchorro
¿Porqué los que apoyan este tipo de mierdas tienen el mismo perfil?
#7 Toponotomalasuerte *
#6 porque toda la mierda se junta en el mismo sitio. Ya sabes, para echar la mierda, al fondo a la derecha. De toda la vida es así.

Andan desatados y validados y empujados por la orda de basura humana que brota de la nada con discursos racistas podridos de odio intentando pasar por "coherentes" o temas "discutibles". Y en vez de aislarlos socialmente, marcarlos y condenarlos, les damos el caramelito para que sigan soltando estupideces y la mierda podrida que tienen dentro.
