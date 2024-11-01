Microsoft sufre una de sus mayores caídas en bolsa: su estrategia centrada en la IA no convence a los mercados

Microsoft ha vivido una de esas jornadas bursátiles que es mejor olvidar. La compañía perdió alrededor de 440.000 millones de dólares en capitalización tras una caída abrupta de sus acciones, impulsada por el creciente escepticismo de los inversores hacia su estrategia en inteligencia artificial. El retroceso se produjo después de la presentación de los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026. Aunque las cifras mostraban avances en varias áreas, el mercado ha reaccionado con preocupación.