Microsoft sufre una de sus mayores caídas en bolsa: su estrategia centrada en la IA no convence a los mercados

Microsoft sufre una de sus mayores caídas en bolsa: su estrategia centrada en la IA no convence a los mercados

Microsoft ha vivido una de esas jornadas bursátiles que es mejor olvidar. La compañía perdió alrededor de 440.000 millones de dólares en capitalización tras una caída abrupta de sus acciones, impulsada por el creciente escepticismo de los inversores hacia su estrategia en inteligencia artificial. El retroceso se produjo después de la presentación de los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026. Aunque las cifras mostraban avances en varias áreas, el mercado ha reaccionado con preocupación.

Cidwel #1 Cidwel
Por supuesto el engaño es tan grande que le echarán la culpa a cualquier cosa antes como no se... el gaming:
www.pcgamesn.com/microsoft/blames-gaming-for-pc-revenue-drop

supongo que hayan tenido la temporada con mas estropicios en actualizaciones tampoco ha tenido que ver

Solo le deseo que mueran entre terrible sufrimiento a esta puta Microslop de mierda.
Gry #3 Gry *
#1 Lo de subir el precio de la suscripción a 30$ igual tuvo algo que ver con eso.
Cidwel #4 Cidwel
#3 que no leñe, que son los videojuegos
Cehona #6 Cehona
Con Satya Nadella y el fichaje del ex CEO de OpenAI Sam Altman,
se empeñaron en la IA, y lo único inteligente, fueron los 96,5 millones de dólares para su bolsillo.

Microsoft despide a más de 15.000 personas, pero su CEO se lleva 96,5 millones de dólares.:
www.noticias3d.com/noticia/98678/microsoft-despide-15000-personas-ceo-
BlackDog #7 BlackDog
Esta bajando todo... El oro también ha caído un 8% y la plata un 20%, supongo que será por la IA
Cidwel #8 Cidwel
#7 nada, en nada se levanta... ayer hubieron informes de finanzas donde microsoft está en la mierda. Si uno de los 7 magnificos cae, el mundo tiembla.
vvjacobo #2 vvjacobo
440.000 millones de dólares. La de cosas buenas que se podría hacer por el planeta entero con ese dinero.
#5 jriguera
#2 Para hacerse una idea 440000 millones de dolares / 7000 millones de personas, da 62 dolares por persona, suficiente para que todos los humanos de este planeta pudiesen comer hoy muy bien (considerando que esa cifra en muchos paises es como un salario mensual)
#9 Pingocho
#2 Dinero que en realidad no existe. Son solo números en la contabilidad de grandes empresas.
