edición general
11 meneos
71 clics
Microsoft libera el código del mítico Microsoft BASIC de 1978, creado por el propio Bill Gates

Microsoft libera el código del mítico Microsoft BASIC de 1978, creado por el propio Bill Gates

Ya puedes descargar el código fuente de Microsoft BASIC, el primer contacto con la programación para millones hace casi 50 años y el software que lanzó a Microsoft al éxito.

| etiquetas: basic , microsoft , informatica , tecnologia , retro
9 2 0 K 109 tecnología
16 comentarios
9 2 0 K 109 tecnología
Comentarios destacados:    
tul #1 tul
oigh! el filantropo se siente generosoooo
4 K 67
#2 retrotechycafe
#1 Tengo que admitir que tu ironía me hizo reír mucho. :-)
1 K 18
Pertinax #9 Pertinax *
#2 No sé si no será la misma. Lo mismo es otra versión, pero creo que no.
meneame.net/story/microsoft-libera-codigo-basic-apple-ii-commodore-pet
0 K 9
#10 retrotechycafe
#9 ¿Se la pasan liberando código de los 70s para equipos antiguos?
0 K 6
Pertinax #11 Pertinax *
#10 xD xD xD
No sé, no toco una pecera desde hace eones.
1 K 15
#12 retrotechycafe
#11 Ja! Yo me quedo con mi A1200 con una Pistorm 32 Lite comprada en Murcia :-)
0 K 6
#14 Hollywoodlandia
#1 creo que dono la mitad de su fortuna a la filantropia
0 K 7
tul #15 tul
#14 claro, lo dono a la fundacion que preside junto a su esposa, vamos que lo cambio de bolsillo
0 K 12
#16 Hollywoodlandia *
#15 osea, en la fundación puede sacar el dinero y gastarselo?
0 K 7
#8 Grahml
Microsoft libera el código BASIC, Meneame publica el código del Promote.

El mundo es ahora un poco mejor

:troll:
2 K 41
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
Yo hice cosillas con gw basic y con qbasic
3 K 31
#3 pcmaster
Pero... ¿todavía lo tienen? :troll:
1 K 21
#5 retrotechycafe
#3 Yo creo que liberaron el código porque al intentar venderlo al día de hoy, les tiraron los diskettes por la cabeza :-)
1 K 18
Cidwel #6 Cidwel
que guay, super chuli Windows <3 Linux

<3<3<3


:peineta: :peineta: :peineta: :peineta: :peineta: :peineta:
0 K 10
ghotam #7 ghotam
Hay varios envíos sobre la misma noticia.
0 K 9
#13 Turny
Para que luego los haters digan que Microsoft esta en contra del código libre. ¿ahora que ?
0 K 6

menéame