edición general
6 meneos
33 clics
Microsoft la lía de nuevo: la última actualización de Windows puede bloquear tu PC

Microsoft la lía de nuevo: la última actualización de Windows puede bloquear tu PC

Con cada actualización de Windows parece llegar un nuevo problema. En este caso, se ha confirmado que la última actualización de Windows 10 y Windows 11 tiene un fallo que provoca la recuperación de Bitlocker, lo que puede bloquear el acceso al PC si no se tiene a mano la clave correspondiente

| etiquetas: microsoft , windows , bitlocker
5 1 0 K 69 tecnología
5 comentarios
5 1 0 K 69 tecnología
Torrezzno #1 Torrezzno
Se empieza a notar el vibecoding. No hay actualización que no rompa algo
2 K 39
Cehona #2 Cehona
Esto no supone un problema si tienes a mano tu clave de BitLocker. Una vez introducida, el problema se resuelve. Microsoft solo ha publicado información sobre este problema en admin.cloud.microsoft , que no es accesible para todos. Además, se indica que el problema solo se produce en dispositivos con CPU Intel y modo de espera moderno (Conectado en espera).

Tras instalar las actualizaciones de Windows publicadas a partir del 14 de octubre de 2025 (las KB originales mencionadas anteriormente),…   » ver todo el comentario
0 K 15
Robus #5 Robus
#2 ¿y como se cual es mi clave de bitlocker? :-S
0 K 12
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Están programando las actualizaciones con IA, y pues pasa lo que pasa.
0 K 11
#4 xosevp
Basura programada por la IA: www.youtube.com/watch?v=WaJOONFllLc&t=930
Y sin el filtro de grupos de pruebas y calidad, ya que fueron despedidos.
0 K 6

menéame