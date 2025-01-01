Microsoft ha metido Copilot en Excel. Y también ha avisado de que no lo uses si necesitas que los resultados sean correctos

La inteligencia artificial por fin ha aterrizado en una de las hojas de cálculo más famosas del mundo: Excel. Pero no lo ha hecho como muchos imaginaban. ¿Hablarle en lenguaje natural al programa y que resuelva automáticamente todo por nosotros? Solo en parte. Los atajos de Copilot permiten resumir, clasificar y ordenar datos, pero no convierten a Excel en un agente capaz de tomar el control de un proyecto de principio a fin. Además, la novedad llega con límites claros: la función puede cometer errores.