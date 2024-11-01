Microrrelato de 7 palabras de Augusto Monterroso (1959): “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”

Al leer este brevísimo relato de Augusto Monterroso, pueden pasar dos cosas: que uno no vea dónde está el interés o que su cabeza empiece a dar vueltas. Tenemos a alguien que se despierta y que, o bien antes de dormirse o bien durante el sueño, se ha topado con un dinosaurio. Al despertar, proceda de donde proceda, el animal sigue allí, prolongando la pesadilla. Además, ese “todavía” de la segunda oración aporta una enorme carga amenazante del animal a toda la escena. Como si el personaje, aunque le cueste creerlo, no hubiese podido deshacerse de él.

Pero nada de todo esto se encuentra implícitamente en las siete palabras del microrrelato.

salteado3 #4 salteado3
Siempre me ha gustado más:

"Vendo: Zapatos de bebé, sin usar"

Falsamente atribuido a Ernest Hemingwey.
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#4 yo leí algo parecido con un Opel corsa
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
No existe ninguna "segunda oración" en este microcuento. ?(
#1 Leclercia_adecarboxylata
Probablemente ese "todavía" es lo que convierte esa frase en un microrrelato. Es la palabra más poderosa de esa oración.
#9 Leclercia_adecarboxylata
#7 Pues yo lo interpreté como una amenaza, no como algo soñado/deseado.

Esto da para estudio psicológico xD
#5 nanovilla
Qué curioso. Yo nunca había interpretado el dinosaurio como una amenaza. Más bien como un deseo cumplido. ¿A nadie más le pasa?
#7 cajadecartonmojada
#5 A mi también. La primera vez que lo leí lo primero que pensé era que había soñado con el dinosaurio, pero nunca he pensado que fuese una pesadilla como dicen en el envío ?(
#2 Robe7064
:-O Lo leí hace casi 30 años y nunca había pensado en que el dinosaurio hubiera estado antes en el sueño (supongo que porque es otro "ahí"), pero debe ser una interpretación de las más comunes
ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1
Puede ser que el dinosaurio, al despertarse, estuviera todavía allí.
