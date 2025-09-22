edición general
Mick Jagger, Eminem y Sydney Sweeney: estas supuestas acciones de famosos en favor de Charlie Kirk son inventadas (ale)

Dos imágenes que circulan en Sharepic supuestamente muestran a los raperos estadounidenses Eminem, Dr. Dre, 50 Cent y Snoop Dogg conmemorando a Kirk en un evento. No hay informes de prensa sobre el supuesto suceso, y los detalles en las imágenes también indican el uso de IA: la camiseta gris de 50 Cent (resaltada en verde) es de un color diferente en las dos tomas. (...) En otras publicaciones en Facebook y XSe dice que Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, homenajeó a Kirk con un minuto de silencio en un concierto. Esto también es falso

