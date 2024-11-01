México reproduce en cautiverio especie de tortuga más pequeña del mundo

Un zoológico en Jalisco (oeste de México) reprodujo por primera vez bajo cuidado de profesionales un ejemplar de la tortuga conocida como ‘Casquito’, una especie que habita cerca de Puerto Vallarta, que es considerada la más pequeña del mundo y cuya supervivencia está en peligro. El biólogo Ricardo Dávalos, jefe del herpetario del Zoológico Guadalajara, explicó que esta especie fue descubierta apenas en 2018, pero está en peligro de extinción pues sólo existen 500 ejemplares debido a la expansión urbana alrededor de los humedales del río Ameca.