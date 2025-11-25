México: ¿Los jóvenes no quieren comprar vivienda? El problema es que no pueden. El valor habitacional ha aumentado nueve veces más rápido que el salario

En los últimos años se ha difundido la creencia de que los jóvenes mexicanos rechazan la idea de comprar una vivienda porque prefieren estilos de vida más flexibles, como ser nómadas digitales, retrasar el matrimonio, no tener hijos o priorizar su vida profesional antes que la adquisición de un patrimonio. Sin embargo, especialistas coinciden en que esta narrativa oculta un problema profundo: no es que no quieran comprar, es que no pueden. La vivienda dejó de ser un derecho para transformarse en un bien de “lujo inalcanzable”.