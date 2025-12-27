México, el inesperado ganador de los aranceles de EEUU, según WSJ

México es el inesperado ganador de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró el Wall Street Journal (WSJ). De acuerdo con un reporte de esta publicación, a pesar de que economistas y funcionarios estimaron que la economía mexicana sufriría “un impacto devastador” por la imposición de aranceles por parte del entonces nuevo gobierno de la Unión Americana a principios de 2025, el tiempo ha mostrado que las exportaciones mexicanas hacia el país vecino del norte han aumentado casi 9%