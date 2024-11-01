edición general
México como western pop en la trilogía de El Mariachi

México se convierte en un decorado emocional donde la venganza es una forma de identidad y donde conviven sin complejos el western clásico, el cine de acción de Hong Kong, el videoclip y el cómic. En este universo aparecen figuras como Dani Trejo, rostro y cuerpo que parecen esculpidos por el propio cine, presencia breve pero contundente que basta para cargar de amenaza una escena entera, un actor que no necesita presentación porque su sola aparición ya anuncia violencia, frontera y fatalidad.

a69 #1 a69
Hablar de Dani Trejo sin hablar de Machete me parece poco afortunado
verocla #2 verocla
En botella guey
