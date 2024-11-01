El 'metal de la guerra' se dispara un 520% tras el bloqueo de China y España puede convertirse en uno de sus grandes productores

Las materias primas están viviendo unos ciclos de gran volatilidad. El oro y la plata venían disparándose a ritmo frenético en el arranque del año y, posteriormente, el fuego de la guerra ha catapultado el precio del barril de los 60-70 dólares a los 100 dólares. Sin embargo, hay una materia prima que normalmente pasa inadvertida, pero que es clave para las industrias y los ejércitos del mundo. Una enorme escasez sumada al control férreo de China ha disparado los precios más de un 520%. Se trata del tungsteno o wolframio.