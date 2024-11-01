edición general
3 meneos
29 clics
Meta rescata la idea de las Google Glass con unas gafas con pantalla y control por gestos a través de un brazalete

Meta rescata la idea de las Google Glass con unas gafas con pantalla y control por gestos a través de un brazalete

Mark Zuckerberg defiende que el dispositivo, que evoca uno de los grandes fracasos de Silicon Valley, es ahora “el formato ideal” para relacionarse con la inteligencia artificial

| etiquetas: google glass , meta , gafas , brazalete
3 0 0 K 41 tecnología
5 comentarios
3 0 0 K 41 tecnología
#3 Jarod_mc
Meta, ese contenedor de basura y subnormalidad
1 K 18
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Ayuso sustituira a Mar en el pinganillo por chatgpt.
0 K 17
#2 Dav3n
Las gafas que nadie necesitaba ahora con brazalete.

Pos fale, po mu bien, po m'alegro.
0 K 11
antesdarle #4 antesdarle
Me espero a la versión de menéame para sacar la cartera
0 K 10
TripleXXX #5 TripleXXX
Hasta que no saquen un pene virtual, paso de la tecnología.
0 K 7

menéame