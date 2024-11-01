·
3
meneos
29
clics
Meta rescata la idea de las Google Glass con unas gafas con pantalla y control por gestos a través de un brazalete
Mark Zuckerberg defiende que el dispositivo, que evoca uno de los grandes fracasos de Silicon Valley, es ahora “el formato ideal” para relacionarse con la inteligencia artificial
|
etiquetas
:
google glass
,
meta
,
gafas
,
brazalete
3
0
0
K
41
tecnología
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Jarod_mc
Meta, ese contenedor de basura y subnormalidad
1
K
18
#1
capitan__nemo
Ayuso sustituira a Mar en el pinganillo por chatgpt.
0
K
17
#2
Dav3n
Las gafas que nadie necesitaba ahora con brazalete.
Pos fale, po mu bien, po m'alegro.
0
K
11
#4
antesdarle
Me espero a la versión de menéame para sacar la cartera
0
K
10
#5
TripleXXX
Hasta que no saquen un pene virtual, paso de la tecnología.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
